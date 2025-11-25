Εντυπωσιακό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του στον κρητικό ουρανό και απαθανατίστηκε σε φωτογραφίες και βίντεο, που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, με τους κατοίκους να αναρωτιούνται περί τίνος πρόκειται. Στην ομάδα «Μετεωκρήτες» στο FB αναρτήθηκαν εικόνες του από την περιοχή των Μαλίων στο νομό Ηρακλείου, με τα εντυπωσιακά χρώματα από το ιριδίζον νέφος να διαγράφονται ολοζώντανα στον ουρανό.

Το «ουράνιο τόξο φωτιάς» ή περιφερειακό οριζόντιο τόξο είναι ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο που προκαλείται από τη διάθλαση του ηλιακού φωτός μέσα από κρυστάλλους πάγου, που σχηματίζονται σε νέφη cirrus μεγάλου υψομέτρου.

Το όνομα του προέρχεται από τα φλογερά και έντονα χρώματα που εμφανίζονται ως οριζόντια λωρίδα στον ουρανό. Για να σχηματιστεί ένα, «fire rainbow» ο ήλιος πρέπει να βρίσκεται πολύ ψηλά στον ουρανό και οι κρύσταλλοι πάγου στα σύννεφα πρέπει να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με το ηλιακό δαχτυλίδι, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί. Τα ιριδίζοντα νέφη συνήθως διαρκούν ελάχιστα αλλά είναι περιπτώσεις που μπορεί να μείνουν στο ουράνιο στερέωμα ορατά και για ώρες. Μάλιστα, στην Αρχαιότητα είχαν συνδεθεί με προκαταλήψεις και δεισιδαιμονίες