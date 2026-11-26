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Χειμωνιάτικο σκηνικό, με πτώση θερμοκρασίας, βροχές και χιόνια στα ορεινά αναμένονται το επόμενο τετραήμερο. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), διαδοχικά κύματα βροχών και κατά τόπους ισχυρών καταιγίδων θα σαρώσουν τη χώρα από σήμερα, Πέμπτη (26/11), έως και την Κυριακή (29/11), συνοδευόμενα από θυελλώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο.
Πέμπτη (26/11): Το προοίμιο με ισχυρές τοπικές βροχές
Πριν από την έλευση του κύριου όγκου της κακοκαιρίας, η σημερινή μέρα θα κυλήσει με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα και τη νότια Κρήτη. Από το μεσημέρι και το απόγευμα, τα φαινόμενα θα ενταθούν στα βορειοδυτικά, με σποραδικές καταιγίδες στην Ήπειρο, το βόρειο Ιόνιο και πιθανώς τη δυτική Στερεά, ενώ από το βράδυ οι βροχές θα επεκταθούν και στα βόρεια.
Οι νότιοι άνεμοι θα πνέουν 5 με 6 μποφόρ (έως 7 στο βόρειο Ιόνιο και 6 τοπικά στο Αιγαίο από το βράδυ). Η θερμοκρασία σημειώνει πρόσκαιρη άνοδο, φτάνοντας τους 15-17°C στα βόρεια, τους 18-20°C στις περισσότερες περιοχές και τους 21-22°C στα δυτικά και νότια, αν και τη νύχτα οι ελάχιστες παρέμειναν μονοψήφιες σε μεγάλο μέρος της χώρας.
Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν σε 139 μετεωρολογικούς σταθμούς
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr οι ελάχιστες θερμοκρασίες την Τετάρτη 25/11 στα ηπειρωτικά κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα όπως παρουσιάζεται με τη χρωματική κλίμακα θερμοκρασιών του παρακάτω Χάρτη, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να σημειώνεται στο Νευροκόπι με –8,5 °C, ενώ 139 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν (συνθήκες παγετού).
Πρόβλεψη για σήμερα Πέμπτη 26/11
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Αττική: Αυξημένες νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι, με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών. Θερμοκρασία από 10 έως 19°C και νότιοι άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.
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Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και πιθανότητα τοπικών βροχών τη νύχτα. Θερμοκρασία από 6-8 έως 15-16°C και νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.
Παρασκευή και Σάββατο: Κλιμάκωση των φαινομένων και στροφή των ανέμων
Από την Παρασκευή (27/11) η κακοκαιρία αρχίζει να δείχνει τα «δόντια» της στα δυτικά και τα βόρεια. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία, με τους νοτιάδες να φτάνουν έως τα 6 μποφόρ στα πελάγη και τον υδράργυρο να διατηρείται υψηλά (έως 22°C στα νότια).
Το Σάββατο (28/11) τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της δυτικής, βόρειας και βαθμιαία της κεντρικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, οι βροχοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες, με τα μέγιστα ύψη βροχής να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τα 116 χιλιοστά. Παράλληλα, από το μεσημέρι οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε βορειοανατολικούς, ενισχυόμενοι στα 6 με 7 και τοπικά έως τα 8 μποφόρ, φέρνοντας την πρώτη πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και τα βόρεια.
Κυριακή (29/11): Η κορύφωση με 220 χιλιοστά βροχής, 9 μποφόρ και χιόνια
Ιδιαίτερα κρίσιμη προμηνύεται η Κυριακή, καθώς αναμένεται να σχηματιστεί μια εκτεταμένη ζώνη έντονων βροχοπτώσεων από τη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά έως το Αιγαίο, ενώ ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται επίσης στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Τα προγνωστικά στοιχεία κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς τα ύψη βροχής ενδέχεται να προσεγγίσουν τοπικά ακόμη και τα 220 χιλιοστά, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο πλημμυρών σε περιοχές που θα έχουν ήδη κορεστεί από τις βροχές των προηγούμενων ημερών.
Απότομη πτώση θερμοκρασίας, λόγω χιονιού
Την ίδια ημέρα, το σκηνικό θα γίνει αισθητά πιο ψυχρό: η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και θα πέσουν χιόνια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στις θάλασσες θα επικρατήσουν θυελλώδεις συνθήκες, με τους ανατολικούς ανέμους να φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο και τους βορειοανατολικούς έως και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής, ξεκινώντας από τα βορειοδυτικά.
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