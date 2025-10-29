Το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» συνεχίζεται και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων λένε πως θα παραμείνει μέχρι το τέλος του μήνα. Λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια ηπειρωτικά θα έχει σήμερα ο καιρός σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 23 με 25 και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα νότια.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα νότια.

Ανεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί ασθενείς και στις υπόλοιπες περιοχές βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ανατολικά τμήματα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νότια τμήματα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.