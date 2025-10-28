Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Με φθινοπωρινή διάθεση ξημέρωσε η φετινή 28η Οκτωβρίου, καθώς ο καιρός επιφυλάσσει μικρές ανατροπές, για όσους παρακολουθήσουν τις παρελάσεις και τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι νεφώσεις, οι βροχές και οι μεμονωμένες καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ η υπόλοιπη χώρα θα κινηθεί σε πιο ήπια φθινοπωρινά επίπεδα, με παροδικές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Στην Αττική, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, ενώ οι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την παρακολούθηση των εκδηλώσεων.

Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες κατά διαστήματα, με πιθανότητα για τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα ενισχυθούν το μεσημέρι φτάνοντας τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας και τους κατά τόπους δυνατούς ανέμους, οι καιρικές συνθήκες δεν αναμένεται να σταθούν εμπόδιο στις εορταστικές εκδηλώσεις. Από την Τετάρτη και μετά (29/10) ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, προς το τέλος της εβδομάδας.

Ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο, δεν θα λείψουν οι βροχές και οι καταιγίδες σε ορισμένα μέρη της Ελλάδος, όπως προβλέπει η ΕΜΥ.

28η Οκτωβρίου: Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα

Στην ανατολική νησιωτική χώρα και βαθμιαία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 24 και στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ανατολικά τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα δυτικά το απόγευμα θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα ενισχυθούν στα 4 με 5 και πρόσκαιρα στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στον κορινθιακό και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα, έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη (29/10)

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους κυρίως στα ηπειρωτικά.Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 24 με 25και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη (30/10)

Γενικά αίθριος καιρός. Από νωρίς το μεσημέρι και από τα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή (31/10)

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο (01/11)

Στη δυτική Ελλάδα αυξημένες νεφώσεις και στο Ιόνιο τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Επίσης ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας παραθέτει πίνακα με τις θερμοκρασίες στις κυριότερες πόλεις της χώρας, επισημαίνοντας πως γενικά ο καιρός, θα είναι καλός σύμμαχος για τις παρελάσεις που θα διεξαχθούν.