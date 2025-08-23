Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν μικρή πτώση, ως προς τις μέγιστες τιμές τους καθώς ενισχύονται οι άνεμοι, που θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα δυτικά και βόρεια τους 32 με 34 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα αγγίξει τους 34 με 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς, με ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6, που από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35, στα νησιά του Ιονίου τους 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η μέγιστη τιμή στα βόρεια έως 31 και στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.