Η αλλαγή του μήνα φέρνει επιδείνωση του καιρού, με μια οργανωμένη 48ωρη κακοκαιρία, γνωστή στους μετεωρολόγους ως «τύπου Π», να αναμένεται να πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας από την Πέμπτη το πρωί και μέχρι την Παρασκευή.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς, ακόμη και χιόνια στα βόρεια ορεινά.

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στη δυτική και βόρεια Ελλάδα αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο, όπου οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως και 8 μποφόρ.

Το «ανώτερο χαμηλό» και η ανάρτηση Κολυδά

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, στην ανάρτησή του στα social media για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, ανέφερε αρχικά πως «το ανώτερο χαμηλό που δημιουργείται στην Αδριατική κινείται προς την περιοχή μας προκαλώντας πολλές βροχές και καταιγίδες».

«Τα φαινόμενα θα είναι γενικευμένα και αύριο θα ξεκαθαρίσουμε ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, καθώς ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις», επισήμανε. «Με άλλα λόγια αύριο θα γνωρίζουμε αν θα προστεθούν το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ή αν μείνουν τα δυτικά και βόρεια με τα πιο έντονα φαινόμενα», κατέληξε.

Η ραγδαία επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει από τα δυτικά και γρήγορα θα επεκταθεί, φέρνοντας:

Ισχυρές Βροχές και Καταιγίδες: Τα φαινόμενα αναμένονται γενικευμένα σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τους μετεωρολόγους να τονίζουν πως η Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο, θα δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

«Βουτιά» της θερμοκρασίας: Ο υδράργυρος θα σημειώσει αισθητή πτώση, που σε περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας μπορεί να φτάσει έως και τους 8 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα μέχρι τώρα επίπεδα.

Θυελλώδεις Άνεμοι: Στα πελάγη θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι, κυρίως βόρειοι στο Ιόνιο και νότιοι στο νότιο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπους σε επίπεδα που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Τα Πρώτα Χιόνια στα Ορεινά: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας είναι η πρόβλεψη για πασπάλισμα χιονιού την Παρασκευή το πρωί στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας, σε ενδεικτικό υψόμετρο τα 1500 μέτρα, όπως στο Καϊμακτσαλάν.

Κακοκαιρία «τύπου Π»

Στην πρόγνωσή του για τον καιρό ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, κάνει λόγο για κακοκαιρία «τύπου Π» που θα κρατήσει έως τουλάχιστον και την Παρασκευή.

Οι περιοχές που επηρεάζονται

Η κακοκαιρία «τύπου Π» οργανώνεται ως βαρομετρικό χαμηλό που κινείται προς το Ιόνιο. Η εξέλιξή της αναμένεται ως εξής:

Πέμπτη: Η επιδείνωση ξεκινά νωρίς το πρωί από τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, και στη συνέχεια επεκτείνεται προς την υπόλοιπη χώρα.

Παρασκευή: Τα έντονα φαινόμενα παραμένουν σε όλη τη χώρα, με έμφαση στη δυτική, βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο. Η Παρασκευή είναι και η μέρα που αναμένονται οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και τα πρώτα χιόνια στα ψηλά βουνά του Βορρά.

Συστάσεις και Μέτρα Προστασίας

Με δεδομένη την ένταση των φαινομένων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς και συνιστά:

Αποφυγή Άσκοπων Μετακινήσεων: Κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων και βροχοπτώσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών.

Προστασία Περιουσιών: Να καθαριστούν φρεάτια και υδρορροές, ενώ θα πρέπει να ασφαλιστούν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον αέρα.

Ενημέρωση: Να παρακολουθούνται τακτικά τα δελτία καιρού και οι επίσημες ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας.