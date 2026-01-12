Σε τροχιά έντονης χειμερινής κακοκαιρίας εισέρχεται η χώρα από σήμερα, Δευτέρα, με κύρια χαρακτηριστικά τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, τις χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου, τον ισχυρό παγετό και τους θυελλώδεις βόρειους ανέμους. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση, επισημαίνοντας ότι τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως και το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου.

Πορτοκαλί προειδοποίηση και πολικές θερμοκρασίες

Η επιδείνωση ξεκίνησε από το απόγευμα της Κυριακής, με τις θερμοκρασίες να κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ βόρειοι άνεμοι έντασης 7 έως 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά έως και το βράδυ της Δευτέρας (12/1).

Εντυπωσιακή εικόνα από χιονόπτωση στην πόλη της Δράμας χθες βράδυ



Ήδη, από τις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας, χιονοπτώσεις καταγράφηκαν σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας, όπως η Δράμα, η Καβάλα, η Χαλκιδική και η Ροδόπη.

Πού θα χιονίσει σήμερα

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, χιονοπτώσεις αναμένονται:

Στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας

Από τη νύχτα και σε πεδινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου όπως Λήμνος, Λέσβος, Χίος και Σποράδες

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας, κυρίως στα ανατολικά, καθώς και στα ορεινά και ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης

Οι χιονοπτώσεις θα αρχίσουν να εξασθενούν πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις περισσότερες περιοχές. Εξαίρεση αποτελούν τα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και το πρωί της Τρίτης (13/1).

Χιονόπτωση στην Καβάλα



Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, το «μπάσιμο» του χιονιά στην Αττική δεν αναμένεται να έχει ιδιαίτερη δυναμική. Όπως επισημαίνει, τα υψόμετρα χιονόπτωσης, και όχι απαραίτητα χιονόστρωσης, τις επόμενες 24 ώρες αφορούν κυρίως περιοχές όπως η Εύβοια, η Καβάλα, η Θάσος, η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Για την Αττική τονίζει ότι τα φαινόμενα θα είναι λίγα και παροδικά, χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα.



Αυξημένες πιθανότητες χιονόπτωσης – Τι λέει ο Μαρουσάκης

Διαφορετική είναι η εκτίμηση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος δίνει αυξημένες πιθανότητες χιονόπτωσης στον νομό Αττικής έως και το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του:

Η πιθανότητα για γενικευμένες και τοπικά έντονες χιονοπτώσεις φτάνει το 75%

Το ενδεχόμενο πιο ήπιων και περιορισμένων φαινομένων εκτιμάται στο 25%

Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να δουν αξιόλογες χιονοπτώσεις είναι η ανατολική, βόρεια και βορειοδυτική Αττική. Το υψόμετρο χιονόπτωσης τοποθετείται στα 200–300 μέτρα, ενώ το υψόμετρο χιονόστρωσης από τα 500 μέτρα και άνω.

Και ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για ακραία καιρικά φαινόμενα στο Βόρειο Αιγαίο, τη Λέσωο, τις Σποράδες, τα οποία θα επεκταθούν στην Εύβοια.Στη Φλώρινα και το Νευροκόπι, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στους -12 βαθμούς Κελσίου.

Προσοχή σε μετακινήσεις και παγετό

Οι Αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση για αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες, λόγω παγετού, ολισθηρότητας και μειωμένης ορατότητας. Το κύμα ψύχους αναμένεται να διαρκέσει για αρκετά 24ωρα, καθιστώντας τις καιρικές συνθήκες ιδιαίτερα απαιτητικές σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Ο καιρός σήμερα

Αναμένονται νεφώσεις στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, στο Αιγαίο, στην Εύβοια και στην Κρήτη οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις, κυρίως σα ορεινά ηπειρωτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, σε περιοχές του Βορειοανατολικού Αιγαίου, της Εύβοιας, της Ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου έως το πρωί και στα ορεινά της Κρήτης έως το απόγευμα. Βροχές θα σημειωθούν στο Αιγαίο και σε περιοχές της Κρήτης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -9 έως -2 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -6 έως 4, στη Θεσσαλία από -4 έως 5, στην Ήπειρο από -5 έως 6, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από -3 έως 8, στα νησιά του Ιονίου και στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 1 έως 6, στις Κυκλάδες από 4 έως 8, στα Δωδεκάνησα από 6 έως 11 και στην Κρήτη από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 2 έως 5 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα δυτικά του νομού 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από -3 έως 2 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 13 Ιανουαρίου

Στην Κρήτη, τις ανατολικές Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία, τη Θράκη και από το απόγευμα στη Θεσσαλία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία αν και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 05 με 07 βαθμούς, στα κεντρικά τους 08 με 11 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, την Κρήτη και τη Θράκη. Τοπικα περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, όμως νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Αραιές νεφώσεις οι οποίες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά και τα βορειοανατολικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.