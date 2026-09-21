Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026), σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί αρχικά η ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (22-09-2023)

α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) από τις πρώτες ώρες.

β. Στις Σποράδες και τη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι το απόγευμα.

γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Την Τετάρτη (23-09-2026)

α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες», αναφέρει στην σχετική της ανακοίνωση η Μετεωρολογική Υπηρεσία.