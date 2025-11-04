Kατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης έως και το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του δελτίου προγνώσεων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται για τις ακόλουθες περιοχές:

α. Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Συστάσεις για τα μέτρα αυτοπροστασίας σε κακοκαιρία

Οδηγίες στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όλες οι κρατικές υπηρεσίες και οι Δήμοι είναι στο μεταξύ σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι τίθεται σε εφαρμογή το υπηρεσιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

Kαμπανάκι Κολυδά για τον όγκο του νερού

Προειδοποίηση για την κακοκαιρία απευθύνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, κυρίως για τον όγκο του νερού που θα πέσει, εστιάζοντας σε τρεις περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, σημαντικές ενδείξεις για έντονα υετικά φαινόμενα σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας κατά την επικείμενη κακοκαιρία καταγράφει ο δείκτης EFI (Extreme Forecast Index) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού (ECMWF), ο οποίος εκτιμά τη σοβαρότητα ενός καιρικού γεγονότος σε σύγκριση με τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με άρθρο του Θοδωρή Κολυδά στην προσωπική ιστοσελίδα του, ο χάρτης EFI που αφορά στην ολική βροχόπτωση για την Πέμπτη (06/11), προβλέπει 24ωρη συσσώρευση υετού με εντυπωσιακά υψηλές τιμές κατά την επικείμενη κακοκαιρία.

⚠️⚠️ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

✅Η ΕΜΥ, με έκτακτο δελτίο, προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, που θα επηρεάσουν πολλές περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα προβλέπονται… pic.twitter.com/SV4ioTAHSn — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 3, 2025

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 ενώ στα δυτικά και βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι, μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία και από το απόγευμα στα ανατολικά, 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανοιχτά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) και από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες στην ανατολική Στερεά, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι κατά τόπους θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στις δυτικές Κυκλάδες και από τη νύχτα στη δυτική Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα δυτικά νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις. Οι νεφώσεις στα βόρεια από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, κυρίως στην περιοχή της Λήμνου, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για αύριο Τετάρτη 05-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από τις προμεσημβρινές ώρες στα νότια θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά έως τις μεσημβρινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως νομός Μαγνησίας) και στις Σποράδες και έως τις βραδινές ώρες στην κεντρική και βόρεια Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 18 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 με 20 και στα δυτικά ηπειρωτικά και την νησιωτική χώρα τους 21 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 06-11-2025

Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες (κυρίως στα δυτικά) και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 07-11-2025

Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στις νότιες Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.