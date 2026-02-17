Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, οι πολύ δυνατοί άνεμοι απαιτούν αυξημένη προσοχή.

Περιοχές με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες

Ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται σε:

–Την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα

-Τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

-Την Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα

-Τις Κυκλάδες, ιδιαίτερα στα νοτιότερα νησιά

-Τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, καθώς και τα Δωδεκάνησα

Σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές υπάρχει αυξημένη πιθανότητα χαλαζόπτωσης, γεγονός που μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω τις υποδομές.

Θυελλώδεις άνεμοι έως και 10 μποφόρ

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι άνεμοι θα επικρατήσουν:

Στο Ιόνιο και στα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ήπειρος, δυτική Στερεά Ελλάδα, δυτική Πελοπόννησος), με εντάσεις 7 έως 10 μποφόρ

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, με δυτικούς ανέμους έως 10 μποφόρ

Στην κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης, με βορειοδυτικούς ανέμους που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ

Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις μετακινήσεις, κυρίως στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών και κατολισθήσεων

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλιας εφιστά την προσοχή, τονίζοντας ότι οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες. Οι έντονες βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν:

Υπερχείλιση ρεμάτων και ποταμών

-Τοπικές πλημμύρες

-Κατολισθήσεις και καθιζήσεις εδαφών

-Μεγαλύτερη επικινδυνότητα παρατηρείται σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από προηγούμενες βροχές, όπως η δυτική και νότια Πελοπόννησος, η δυτική Αιτωλοακαρνανία, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη, η Ζάκυνθος, η νότια Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.



Πιθανές επιπτώσεις από τους ισχυρούς ανέμους

Οι θυελλώδεις άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν:

–Πτώσεις δέντρων και κλαδιών

-Ζημιές σε στέγες, τέντες και ελαφριές κατασκευές

-Διακοπές ρεύματος

-Δυσκολίες στις οδικές και θαλάσσιες μετακινήσεις

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές του Ιονίου, του νοτίου και κεντρικού Αιγαίου, στη Χαλκιδική και στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας μέχρι την εξασθένηση των φαινομένων.

Για κακοκαιρία εξπρές κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης: