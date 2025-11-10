Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

«Άνοιξαν οι ουρανοί» σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, σε πολλές περιοχές της χώρας, δημιουργώντας προβλήματα και ταλαιπωρία για τους πολίτες. Από τους ειδικούς υπολογίστηκε ότι έπεσαν εκατοντάδες τόνοι νερού στην Κέρκυρα, τη Βόνιτσα και τη Μεγαλόπολη. Παράλληλα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπεται πως θα μας ταλαιπωρήσουν για μερικές ώρες ακόμα.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, δήλωσε πως αθροιστικά το περισσότερο νερό έπεσε στη βόρεια Κέρκυρα (πάνω από 250 τόνοι νερού ανά στρέμμα). Παράλληλα, 130 τόνοι νερού έπεσαν στη Βόνιτσα και 120 στη Μεγαλόπολη, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Αναλογικά, σύμφωνα με την ίδια, λιγότερο νερό έπεσε στην Αττική (λιγότεροι από 30 τόνοι ανά στρέμμα).

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε, μέσω Facebook, ότι «πάνω από 1.000 αστραπές και κεραυνοί έπεσαν σε λιγότερο από δύο ώρες στην Αττική!».

Πώς αναμένεται να κινηθεί η κακοκαιρία

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ ανέφερε ότι τις επόμενες ώρες και αύριο (11/11) οι πιο ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα αρχίσουν να περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βορειοανατολικό Αιγαίο).

Ο δυτικός – βορειοδυτικός άνεμος θα φέρει βελτίωση στις πληγείσες περιοχές και δεν θα βρέξει για πολλές ημέρες στα δυτικά.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Παρασκευή (7/11) επικαιροποιήθηκε, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (11/11)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Δείτε live την εξέλιξη του καιρού:

Πού έβρεξε περισσότερο τη Δευτέρα

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, κυρίως στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπου σημειώθηκαν και μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Όπως αποτυπώνεται σε χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 ώρα Ελλάδας καταγράφεται στο Ψαθί Μεγαλόπολης με 99,8 mm, ενώ ακολουθεί η Πετάλεια Κέρκυρας με 93,8 mm.

Ακολουθεί ο χάρτης με τον συνολικό ημερήσιο υετό:

Ισχυρή χαλαζόπτωση στην Κορινθία

Μεγάλες καταστροφές σε Βόνιτσα και Πρέβεζα

Δρόμοι και υπόγεια σπιτιών γέμισαν φερτά υλικά σε Βόνιτσα και Πρέβεζα, ενώ οι Πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκε να παρέμβουν για να απεγκλωβίσουν ηλικιωμένους από ημιυπόγειες κατοικίες, όπου το νερό ξεπέρασε σε ύψος το 1,5 μέτρο.

Οι εικόνες στην περιοχή της Βόνιτσας με τα λασπωμένα υπόγεια και τα αυτοκίνητα στις πυλωτές, που έχουν καλυφθεί από τα νερά, είναι αποκαρδιωτικές.

Δείτε βίντεο από όσα έγιναν στον οικισμό Μοναστηράκι, όπου τα νερά της βροχής πλημμύρισαν υπόγεια πάρκινγκ και δρόμους:

Χείμαρροι οι δρόμοι στο λεκανοπέδιο της Αττικής

Δυνατή νεροποντή σημειώθηκε και στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, μετατρέποντας τους δρόμους της πρωτεύουσας σε ποτάμια. Καταρρακτώδεις βροχές σημειώθηκαν μετά τις 12:00 το μεσημέρι σε Αθήνα και Πειραιά, με αποτέλεσμα η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους να δυσχεραίνει από τις νεροποντές και να καταγράφεται κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Δείτε εικόνες και βίντεο στη «Ζούγκλα» από τη νεροποντή στην Αθήνα: