Η παρατεταμένη ζέστη ταλαιπωρεί την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα και το ερώτημα όλων είναι «πότε επιτέλους θα δροσίσει;». Απάντηση επιχείρησε να δώσει με επιστημονική ανάλυση ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, που βασίστηκε σε ensemble (πολυπαραμετρικές) προγνώσεις, οι οποίες δεν εστιάζουν σε ακριβείς τιμές για κάθε περιοχή, αλλά αποτυπώνουν το γενικό κλίμα και την τάση που φαίνεται να επικρατεί για τον καιρό στη χώρα μας.

Ο ίδιος στην ανάλυσή του ξεκαθαρίζει ότι «στην πρόγνωση του καιρού δεν έχει σημασία να κοιτάζουμε απλώς πιο μακριά. Έχει σημασία να γνωρίζουμε μέχρι πού μπορούμε να δούμε καθαρά». Σε αυτό το μοτίβο ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ επισημαίνει ότι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για το αμέσως επόμενο διάστημα είναι η διατήρηση των θερμών συνθηκών, με την ουσιαστική αλλαγή του σκηνικού να μετατίθεται για την δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα ensemble

Οι ensemble προγνώσεις -οι οποίες εξετάζουν δεκάδες διαφορετικά σενάρια προκειμένου να αποτυπώσουν τόσο την επικρατέστερη τάση όσο και το εύρος αβεβαιότητας- επιβεβαιώνουν ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, τις πρώτες ημέρες του νέου μήνα.

Όπως επισημαίνεται:

Πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου: Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι τοπικές μεταβολές.

Αβεβαιότητα στο 2ο μισό: Όσο πλησιάζουμε προς το δεύτερο μισό του δεκαημέρου, η διασπορά των προγνωστικών μελών αυξάνεται, γεγονός που υποδηλώνει μεγαλύτερη αβεβαιότητα για την ακριβή ημέρα και την ένταση της αλλαγής του καιρού.

Πότε αναμένεται η υποχώρηση του θερμού κύματος

Βάσει των σημερινών προγνωστικών δεδομένων, η σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας και η επανόδος του υδραργύρου σε πιο συμβατά με την εποχή επίπεδα, αναμένεται να αποτυπωθεί πιο καθαρά μετά το πρώτο επταήμερο έως και τα μέσα του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου.

«Για την καλύτερη κατανόηση -γράφει ο μετεωρολόγος στην ανάλυσή του- η Ελλάδα χωρίζεται σε έξι κλιματικές ζώνες: Βόρεια Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα–Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά–Αττική, Πελοπόννησο και Αιγαίο–Κρήτη. Η σύνθεση των επιμέρους δεδομένων μάς δίνει έναν αντιπροσωπευτικό πανελλαδικό δείκτη και επιτρέπει να παρακολουθήσουμε την πορεία της θερμοκρασίας μέσα στο επόμενο 15ήμερο.

Η πρώτη και σημαντικότερη ένδειξη είναι η διατήρηση του θερμού σήματος στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία υποχωρεί σταδιακά, όπως άλλωστε είναι φυσιολογικό όσο απομακρυνόμαστε από το καλοκαίρι, όμως το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι για αρκετές ημέρες παραμένει υψηλότερη από τα κλιματικά επίπεδα της εποχής.

Με άλλα λόγια, η πτώση της θερμοκρασίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως και ψυχρότερο από το κανονικό καιρό. Οι κλιματικές τιμές επίσης μειώνονται αυτή την εποχή και γι’ αυτό μεγαλύτερη σημασία έχει η απόκλιση από τα κανονικά παρά η απόλυτη τιμή του θερμομέτρου.

Στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου το θερμό σενάριο εμφανίζεται ως το πιθανότερο. Στη συνέχεια, όμως, το σήμα εξασθενεί και μετά περίπου τις 7–10 Σεπτεμβρίου αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα να κινηθούμε πλησιέστερα στα φυσιολογικά επίπεδα.

Παράλληλα διευρύνεται το εύρος των πιθανών σεναρίων. Αυτό είναι απολύτως αναμενόμενο: όσο μεγαλώνει ο προγνωστικός ορίζοντας, τόσο αυξάνεται και η αβεβαιότητα. Γι’ αυτό και μετά τη δέκατη ημέρα δεν πρέπει να στεκόμαστε σε συγκεκριμένους βαθμούς, αλλά στην κατεύθυνση που δίνει το σύνολο των μελών.

Το βασικό μήνυμα, λοιπόν, είναι αρκετά καθαρό: ο Σεπτέμβριος φαίνεται να ξεκινά με διατήρηση της ζέστης και θερμοκρασίες γενικά πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Στη συνέχεια διαφαίνεται μια βαθμιαία αποκλιμάκωση, με την ατμόσφαιρα να οδηγείται σταδιακά προς περισσότερο φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες.

Δεν πρόκειται για πρόγνωση μιας συγκεκριμένης ημέρας. Πρόκειται για πρόγνωση τάσης και πιθανοτήτων — και αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη αξία των ensembles όταν επιχειρούμε να κοιτάξουμε τον καιρό δύο εβδομάδες μπροστά» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.