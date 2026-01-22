Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που έπληξε την Αττική, με την Άνω Γλυφάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων. Οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις μετέτρεψαν δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, δημιουργώντας συνθήκες υψηλού κινδύνου για κατοίκους και διερχόμενους.





Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τα νερά παρέσυραν κάδους απορριμμάτων, ενώ ακόμη και παρκαρισμένα αυτοκίνητα μετακινήθηκαν ανεξέλεγκτα από τη δύναμη της ροής. Η κατάσταση επιδεινωνόταν όσο περνούσε η ώρα, καθώς ο όγκος του νερού αυξανόταν συνεχώς.

Παράλληλα, καταγράφηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση της περιοχής, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής: δρόμοι απροσπέλαστοι, γεμάτοι νερά και φερτά υλικά.

Ενδεικτικό της έντασης του φαινομένου είναι το γεγονός ότι μέσα σε λίγες ώρες έπεσε βροχή μηνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, στην ευρύτερη περιοχή καταγράφηκαν σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής από τα μεσάνυχτα έως τις 19:30.

Ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας εξήγησε ότι η έντονη επίδραση της κακοκαιρίας στην Άνω Γλυφάδα οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η γεωμορφολογία του νότιου τμήματος του Υμηττού, η αυξημένη στερεοπαροχή και η «κληρονομημένη τρωτότητα» της περιοχής, που την καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτη σε πλημμυρικά φαινόμενα.

«Η ανάπτυξη των περιοχών αυτών και κυρίως των ακριβών έγινε χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες, χωρίς να υπάρχει ασφαλής χωροταξικός σχεδιασμός» είπε ο καθηγητής Γεωλογίας

Για ακραία φαινόμενα στην περιοχή της Αττικής χθες, Τετάρτη (21/1) έκανε λόγο ο καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος επιχείρησε να εξηγήσει τις εικόνες που καταγράφηκαν στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας όπου έχασε τη ζωή της μια 56χρονη γυναίκα.

Όπως είπε στον ΣΚΑΙ «η ανάπτυξη των περιοχών αυτών και κυρίως των ακριβών έγινε χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες, χωρίς να υπάρχει ασφαλής χωροταξικός σχεδιασμός.

Έχουμε το νότιο τμήμα του Υμηττού που δομείται από ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους. Ειδικά οι σχιστόλιθοι προσφέρουν μεγάλα φερτά υλικά γιατί διαβρώνονται εύκολα».

«Έτσι εκτός από το νερό που πέφτει – έπεσαν 140 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές της Αττικής – είναι η λεγόμενη στερεοπαροχή: Τα στερεά φερτά υλικά που παρασύρονται, αυξάνουν δραματικά τον όγκο του νερού που ουσιαστικά κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τα χαμηλότερα σημεία» συμπλήρωσε ο κ. Λέκκας.

Απαντώντας στο γιατί τα προβλήματα εμφανίζονται επανειλημμένα στις ίδιες περιοχές, ο κ. Λέκκας έκανε λόγο για «κληρονομημένη τρωτότητα» και χρόνιες παθογένειες. Όπως τόνισε, «πρώτα πολεοδομούσαμε και μετά αντιμετωπίζαμε τα προβλήματα. Το σωστό είναι να προηγείται η χαρτογράφηση των κινδύνων και στη συνέχεια ο σχεδιασμός».

Σύμφωνα με τον Κώστα Τσίγκα Πρ. Αξιωματικών Πυροσβεστικού το φαινόμενο έχει εκτονωθεί εδώ στην Αττική και κινείται βόρεια βορειοανατολικά. «Δεν υπάρχουν όμως σημαντικά προβλήματα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

Ωστόσο, 670 κλήσεις δέχτηκε το Πυροσβεστικό Σώμα χτες μόνο για την περιφέρεια της Αττικής, 1.000 στο σύνολο για όλη την Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Οι 470 ήταν για αντλήσεις υδάτων. Οι υπόλοιπες κλήσεις ήταν για κοπές δέντρων και παροχή βοήθειας σε συνανθρώπους μας οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί σε αυτοκίνητα από χιονοπτώσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως στα Καλάβρυτα, στο Αίγιο και στην Ήπειρο, οι οποίοι δεν έφεραν αλυσίδες.

Η περιοχή που είναι η γέφυρα του Σπύρου Λούη





Στη Γλυφάδα και τη Βάρη, βασικοί οδικοί άξονες πλημμύρισαν, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στις λεωφόρους Καραμανλή, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης.

Το σημείο όπου εγκλωβίστηκε η άτυχη γυναίκα στη Γλυφάδα

Αυξημένες στάθμες παρουσίασαν οι ποταμοί Κηφισός, Ιλισσός, Πονοδίφτης και Πικροδάφνη, με ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατεύθυνση προς το Μαρούσι και κατά μήκος της Κηφισίας.

Υπερχείλιση του Πονοδίφτη

Πλημμύρισε ο Κηφισός

Στον Ασπρόπυργο, η υποχώρηση της στάθμης στο ρέμα Αγίου Ιωάννη επέτρεψε την επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους.

Στον Κάλαμο απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα, ενώ σημαντικές καταστροφές σημειώθηκαν στον Ωρωπό , τη Ραφήνα και τη Νέα Μάκρη .

Προβλήματα και στις μετακινήσεις χθες (21/1), με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, , με κλειστούς σταθμούς του ηλεκτρικού σε Μοσχάτο και Καλλιθέα και δυσλειτουργίες στη γραμμή 7 του Τραμ. Η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα–Δεκέλεια αποκαταστάθηκε, ενώ τα δρομολόγια του Προαστιακού διεξάγονται πλέον κανονικά.

Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν σε Ύδρα, Πύργο και στο Βόρειο Αιγαίο, όπου τα σχολεία σε Μυτιλήνη, Χίο και Σάμο παραμένουν κλειστά, σε αντίθεση με την Αττική όπου λειτουργούν κανονικά.

Η Ύδρα μετατράπηκε σε έναν ορμητικό χείμαρρο

Δεύτερη ημέρα κακοκαιρίας σήμερα: Ποιες περιοχές θα πλήξει, καταιγίδες από το απόγευμα στην Αττική

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ήδη από το βράδυ της Τετάρτης έχει σταλεί μήνυμα 112 για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με έκκληση για περιορισμό μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες

Κλειστοί δρόμοι στην Αττική

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ΕΛΑΣ στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης για την περιοχή της Αττικής, διακοπή κυκλοφορίας υπάρχει στις οδούς:

Ειρήνης (Νέα Μάκρη) από την οδό Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στη συμβολή της με την οδό Αγίου Εφραίμ (από 16:50’ ώρα της 21/01/2026).

Παραλιακή Ανώνυμη οδός (Ωρωπός) από το ύψος της Επαρχ. Οδού Αμφιαρείου-Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους (από ώρα 19:40’ της 21/01/2026)

Ανοίξεως από Μαρκόνι έως Ηγουμενίτσας (Αθήνα) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. (Από 22:25΄ ώρα της 21/01/2026).

Αρίωνος (Ραφήνα) από το ύψος της Λ. Μαραθώνος. (Από 23:46΄ ώρα της 21/01/2026).

Λ. Ποσειδώνος (Νέα Μάκρη) από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας. (Από 02:16΄ ώρα της 22/01/2026)

Παράλληλα, προβλήματα σημειώθηκαν στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ στις περιοχές Μοσχάτο και Καλλιθέα.

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις νοτιοανατολικούς ανέμους έως 10 μποφόρ, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και σταδιακά στα ανατολικά, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Νότια Πελοπόννησο, την Ανατολική Αττική, την Εύβοια, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και από τις βραδινές ώρες στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 6 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 10, στη Θράκη από -2 έως 7, στην Ήπειρο από 3 έως 12 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 8, στη Στερεά από 1 έως 14 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 4 έως 13 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 14, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 7 έως 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 17 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Oι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 6, στο Νότιο Ιόνιο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 στα νότια 6, στα ανατολικά 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα ενταθούν από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και χιόνια στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Θερμαϊκό 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 9 βαθμούς.

Ο καιρός την Παρασκευή 23-01-2026

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα Δωδεκάννησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 24-01-2026

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 25-01-2026

Αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πυροσβεστική Υπηρεσία – Αντιμετώπιση φαινομένων

Ενέργειες του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την εκδήλωση καιρικών φαινομένων στην Περιφέρεια Αττικής απο χθες Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 07:30 έως σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 06:30

Λόγω εκδήλωσης καιρικών φαινομένων, στην Περιφέρεια Αττικής, από χθες Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 07:30 έως σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 06:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 910 κλήσεις, για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

– 318 αντλήσεις υδάτων

– 49 κοπές δέντρων,

– 68 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και

– 30 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται και σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.