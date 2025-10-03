Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας μέχρι και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Πέμπτη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Πιο αναλυτικά τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν:

α. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής την κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

β. Μέχρι το μεσημέρι την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

γ. Από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής μέχρι και το απόγευμα τα Δωδεκάνησα (ειδικά την περιοχή του Καστελόριζου έως το βράδυ).

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας (περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών) έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

β. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι.

γ. Στα Δωδεκάνησα από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το απόγευμα..

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία – Βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα το Σαββατοκύριακο

Μήνυμα 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Χαλκιδική

Το βράδυ της Πέμπτης εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων έλαβαν στα κινητά τους κάτοικοι της Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα φαινόμενα αφορούσαν στις περιοχές Θεσσαλονίκης, Σερρών και Χαλκιδικής και η προειδοποίηση είχε ισχύ από το βράδυ της Πέμπτης έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

Αυτή την ώρα βρέχει σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, χωρίς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, να έχουν παρουσιαστεί προβλήματα.

Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 στη Λήμνο για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έως το μεσημέρι

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Λήμνου προειδοποιώντας τους για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 3/10/2025. Παράλληλα το 112 καλεί τους κατοίκους του νησιού να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Νήσο #Λήμνο από τις βραδινές ώρες της 02/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 03/10/2025.

Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Νήσο #Λήμνο από τις βραδινές ώρες της 02/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 03/10/2025. ‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2025

Πυροσβεστική: Πάνω από 80 κλήσεις δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων λόγω της κακοκαιρίας

Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε την Πέμπτη το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την εκδήλωση ισχυρών βροχών, καταιγίδων και τοπικών χαλαζοπτώσεων σε περιοχές της χώρας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης έως τις 21.30 το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί:

– Στην Αττική: 29 κλήσεις, με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων και 10 κοπές δέντρων.

– Στην Αιτωλοακαρνανία: 30 κλήσεις με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων, 4 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.

– Στη Μεσσηνία: 8 κλήσεις με ενέργειες σε 3 αντλήσεις υδάτων

– Στην Ήπειρο (Νομοί Πρέβεζας και ‘Αρτας ): 15 κλήσεις με ενέργειες σε 6 αντλήσεις υδάτων και 5 κοπές δέντρων.

Ο καιρός σήμερα

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται αρχικά στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί τα φαινόμενα σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής αλλά και νησιωτικής χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Λίγες τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 8 έως 18, στη Θράκη από 9 έως 20, στη Θεσσαλία από 8 έως 18, στην Ήπειρο από 8 έως 16, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 15 έως 21, στις Κυκλάδες από 16 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη θερμοκρασία αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες έως δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 και πρόσκαιρα κατά τόπους 7 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελεί ο Θερμαϊκός και οι Σποράδες όπου οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Πιθανότητα ισχυρών φαινόμενων υπάρχει έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 11 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Κλειστά τα Σχολεία σε Ρόδο και Ζάκυνθο την Παρασκευή λόγω κακοκαιρίας

Σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, τα Σχολεία σε αρκετές περιοχές της χώρας, θα παραμείνουν κλειστά εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει ήδη την Ελλάδα. Έχει επιβεβαιωθεί η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων στη Ρόδο και τη Ζάκυνθο, ενώ αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις για επιπλέον περιοχές. Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, αποφάσισε την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας όλων των σχολικών βαθμίδων στο νησί, με βάση το έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Το δελτίο προβλέπει επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, με έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν σημαντικά τα Δωδεκάνησα. Στην επίσημη ανακοίνωση του Δήμου τονίζεται ότι η απόφαση λήφθηκε προληπτικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κορύφωση της κακοκαιρίας συμπίπτει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα Σχολεία, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Παρόμοια μέτρα εφαρμόζονται και στη Ζάκυνθο, όπου ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος ανακοίνωσε ότι τα Σχολεία όλων των βαθμίδων, καθώς και οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, θα παραμείνουν κλειστοί την Παρασκευή. Η απόφαση ελήφθη προληπτικά για την προστασία των μαθητών και του προσωπικού, με βάση τις μετεωρολογικές προβλέψεις και την ανάγκη περιορισμού των μετακινήσεων. Ο Δήμος Ζακύνθου καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο σε απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα και προβλήματα κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Συστάσεις απευθύνει εκ νέου η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Το απόγευμα της Πέμπτης καταιγίδα χτύπησε τη Ναύπακτο, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετοί δρόμοι.

Την Πέμπτη, η Καλαμάτα δέχθηκε βροχόπτωση 40 τόνων ανά στρέμμα μέσα σε λίγες ώρες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε δώδεκα περιστατικά άντλησης υδάτων, ενώ αρκετές επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές από την εισροή νερού.

Παρά τις δυσκολίες, οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση της κανονικότητας, ωστόσο το ενδεχόμενο νέων βροχοπτώσεων προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους και τους φορείς.

Προβλήματα προκάλεσε η δυνατή βροχή και στην Πάτρα το απόγευμα της Πέμπτης, με την περιοχή -κυρίως- της Παραλίας να αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με την κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται με δυσκολία και την Πυροσβεστική να καλείται για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και καταστήματα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν τους πολίτες να μην εφησυχάζουν, ακόμα και όταν βλέπουν να κοπάζουν τα φαινόμενα.

Σημειώνεται ότι μόνο στην Αττική έπεσαν ήδη 40 χιλιοστά βροχής, αρκετές περιοχές δεν είχαν ρεύμα, ενώ δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό έμφραγμα σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα νότια προάστια.

Μάλιστα από την έντονη βροχόπτωση βούλιαξε η Λεωφόρος Βουλιαγμένης.





Επίσης στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Γαμβέτα, στο κέντρο της Αθήνας, ένα δέντρο έπεσε πάνω σε διερχόμενο αναβάτη μηχανής και σε αυτοκίνητο, προκαλώντας τροχαίο ατύχημα.

Έντονα φαινόμενα σημειώθηκαν το μεσημέρι και στην Αιτωλοακαρνανία.

Υπήρξαν μάλιστα πλημμύρες σε δρόμους και σπίτια στο Αιτωλικό και την Κατοχή.

Η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη χώρα, «έντυσε» στα λευκά τον Όλυμπο και το Καϊμακτσαλάν.

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης έπεσαν τα πρώτα χιόνια στα βόρεια ορεινά, όπως ακριβώς είχαν επισημάνει αρκετοί μετεωρολόγοι τις προηγούμενες ημέρες.

Τόσο ο Όλυμπος, όσο και το Καϊμάκτσαλαν, τις τελευταίες ώρες έχουν «ντυθεί» στα λευκά.