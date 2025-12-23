Αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός τις ημέρες των Χριστουγέννων με βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 23-12-2025 στο Ιόνιο.

Αύριο, Παραμονή Χριστουγέννων τα ισχυρά φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν σε όλη τη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται, στα δυτικά τη νύχτα της Παραμονής προς τα Χριστούγεννα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 23-12-2025 έως και αργά το βράδυ αύριο Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων).

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το μεσημέρι έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 24-12-2025 έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr:

Την Τρίτη 23/12 προβλέπονται τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Κρήτη, Δωδεκάνησα και μετά το μεσημέρι στα βορειοδυτικά τμήματα.

Την Τετάρτη 24/12 (Παραμονή Χριστουγέννων) τις πρωινές ώρες προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά τμήματα, που βαθμιαία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας (συμπερ/μένων των πόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης).

Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 25/12 (Χριστούγεννα), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά τμήματα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος.

Στον παρακάτω Χάρτη, δίνεται το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος υετού (βροχή/χιόνι) από την Τρίτη 23/12 έως και την Πέμπτη 25/12/2025.