Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για μια εκτεταμένη γραμμή λαίλαπας μήκους 200 χιλιομέτρων, η οποία έχει πλήξει από το πρωί πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως την Κέρκυρα, τη Θεσπρωτία, τα Ιωάννινα κ.λπ, προκαλώντας ισχυρές και επίμονες καταιγίδες. Παράλληλα πριν από λίγη ώρα εστάλη μήνυμα του 112 σε κατοίκους στα Ιωάννινα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των κατολισθήσεων που σημειώνονται στην περιοχή.

Τα φαινόμενα αυτά θα συνεχιστούν για ακόμη 7–8 ώρες, η Λευκάδα, η Άρτα, η Πρέβεζα, η Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος, καθώς ήδη έχουν σημειωθεί μεγάλοι όγκοι βροχής στις περιοχές αυτές, οι οποίοι έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Τι είναι η squall line που αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας;

Η squall line ή γραμμή λαίλαπας είναι ένα εκτεταμένο μέτωπο καταιγίδων, συνήθως σε ευθύ σχήμα, που μπορεί να εκτείνεται για δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιόμετρα.

Βασικά της χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

Συνεχόμενες καταιγίδες που οργανώνονται σε μια ενιαία γραμμή.

Πολύ ισχυρές ριπές ανέμου όταν περνά το μέτωπο.

Έντονες βροχοπτώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα.

Συχνές ηλεκτρικές εκκενώσεις (κεραυνούς).

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου:

Meteo: 174 χιλιοστά στα Πράμαντα Ιωαννίνων έως το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025

Στον χάρτη της σχετικής εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή της αθροιστικής βροχόπτωσης έως τις 14:00 της Παρασκευής 21/11 σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη υετού. Όπως φαίνεται σε αυτόν, στα Πράμαντα Ιωαννίνων έχουν καταγραφεί 173.6 χιλιοστά βροχής μέσα σε διάστημα 14 ωρών.

Πριν από λίγη ώρα εστάλη μήνυμα του 112 σε κατοίκους στα Ιωάννινα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των κατολισθήσεων που σημειώνονται στην περιοχή.

Το οδικό δίκτυο σε ορισμένα σημεία έχει κοπεί στα δύο, κινδυνεύουν γέφυρες να γκρεμιστούν και οι κατολισθήσεις έχουν δημιουργήσει επίσης σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων. Υπάρχουν ακόμα και αποκλεισμένα χωριά.

Δείτε την ανάρτηση του 112:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ιωαννίνων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), εκ νέου επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα.

Σήμερα Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

-Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).