Ένα εκτεταμένο και ασυνήθιστα πρώιμο κύμα ψύχους επηρεάζει μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, προκαλώντας έντονη πτώση της θερμοκρασίας, χιονοπτώσεις και παγετό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις μετακινήσεις σε πολλές χώρες.

Την ίδια στιγμή που η δυτική πλευρά της ηπείρου έρχεται αντιμέτωπη με θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις συνηθισμένες για την εποχή, η ανατολική Ευρώπη βιώνει θερμοκρασίες αισθητά υψηλότερες από τον μέσο όρο, με ένα εκτενές και ελικοειδές μετωπικό σύστημα να εκτείνεται ανάμεσα στις δύο αυτές ζώνες και να προκαλεί κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις ή χιονοπτώσεις, ανάλογα με το πέρασμα των διαδοχικών κυμάτων.

Τα κύματα κακοκαιρίας στην Ευρώπη

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις καταγράφουν μια ισχυρή πολική αέρια μάζα που κατεβαίνει προς τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη, οδηγώντας σε αισθητή και απότομη ψύχρανση, με καιρικά φαινόμενα που ξεπερνούν τα συνηθισμένα για τον Νοέμβριο.

Η ψυχρή αυτή εισβολή επηρεάζει ήδη χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Πολωνία, ενώ σε κράτη όπως η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

 

Στην Ισπανία οι βόρειες περιοχές αντιμετωπίζουν έντονες χιονοπτώσεις λόγω της αρκτικής αέριας μάζας που κατευθύνεται νοτιότερα. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Euronews έχουν ενεργοποιηθεί πορτοκαλί προειδοποιήσεις για την Αστούρια, την Κανταβρία και τμήματα των περιοχών Λεόν και Μπούργκος, ενώ οι τοπικές Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών για δυσκολίες στις μετακινήσεις και αυξημένο κίνδυνο παγετού.

 

Στα Πυρηναία οι θερμοκρασίες κατρακύλησαν έως τους μείον δεκατέσσερις βαθμούς Κελσίου και η χιονόστρωση αγγίζει τα σαράντα πέντε εκατοστά, δημιουργώντας από τη μία αυξημένο ενδιαφέρον για χειμερινό τουρισμό και από την άλλη σοβαρές δυσκολίες στην κυκλοφορία.

 

 

 

 

Στη Γαλλία καταγράφεται μία από τις πιο έντονες εισβολές ψύχους που έχουν σημειωθεί μήνα Νοέμβριο εδώ και δεκαετίες όπως αναφέρει το Bloomberg. Η Météo France έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για παγετό και χιονοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές. Ήδη αρκετοί ορεινοί δρόμοι παρουσιάζουν προβλήματα και στα ορεινά περάσματα απαιτούνται αλυσίδες χιονιού, ενώ οι αρχές καλούν τους οδηγούς να κινούνται με μεγάλη προσοχή και να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις.

 

 

 

Στην Πολωνία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σημαντική επιδείνωση του καιρού με έντονες χιονοπτώσεις να πλήττουν κυρίως τα νότια και ανατολικά διαμερίσματα, όπως τις περιοχές Podkarpackie, Małopolskie και Lublin. Όπως αναφέρει το Euronews στα όρη Τάτρα, η χιονόστρωση φτάνει σε σημεία ακόμη και τα πενήντα εκατοστά, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο χιονοστιβάδων.

 

 

Η περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με παγετό και διαστήματα παγωμένης βροχής, αναμένεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις, τόσο για όσους οδηγούν όσο και για τους πεζούς.

 


Οι Ευρωπαϊκές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς τα φαινόμενα παγετού και οι χιονοπτώσεις αναμένεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις, προβλήματα στις οδικές μεταφορές και ενδεχομένως διαταραχές και στις αερομεταφορές. Εκχιονιστικά μηχανήματα εργάζονται σε ορεινές και ημι-ορεινές περιοχές, ενώ οι τοπικές Αρχές συμβουλεύουν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

 

 

Οι επόμενες ημέρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες, καθώς η ένταση και η διάρκεια του ψυχρού κύματος, θα καθορίσουν το εύρος των επιπτώσεων στην καθημερινότητα αλλά και τις μετακινήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

