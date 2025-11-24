Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ένα εκτεταμένο και ασυνήθιστα πρώιμο κύμα ψύχους επηρεάζει μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, προκαλώντας έντονη πτώση της θερμοκρασίας, χιονοπτώσεις και παγετό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις μετακινήσεις σε πολλές χώρες.

Την ίδια στιγμή που η δυτική πλευρά της ηπείρου έρχεται αντιμέτωπη με θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις συνηθισμένες για την εποχή, η ανατολική Ευρώπη βιώνει θερμοκρασίες αισθητά υψηλότερες από τον μέσο όρο, με ένα εκτενές και ελικοειδές μετωπικό σύστημα να εκτείνεται ανάμεσα στις δύο αυτές ζώνες και να προκαλεί κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις ή χιονοπτώσεις, ανάλογα με το πέρασμα των διαδοχικών κυμάτων.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις καταγράφουν μια ισχυρή πολική αέρια μάζα που κατεβαίνει προς τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη, οδηγώντας σε αισθητή και απότομη ψύχρανση, με καιρικά φαινόμενα που ξεπερνούν τα συνηθισμένα για τον Νοέμβριο.

Η ψυχρή αυτή εισβολή επηρεάζει ήδη χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Πολωνία, ενώ σε κράτη όπως η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

☔️ Así va a llover en los próximos días en España. 💦 El paso de un frente frío al que seguirá una nueva entrada de nortes dejará acumulados de más de 60 l/m2 en varias comunidades. ❄️ Nevará en las cordilleras, bajando la cota a partir de mañana. 🗞️ Los detalles con Sergio… pic.twitter.com/D4gJOm5J1Z — Meteored España (@MeteoredES) November 23, 2025

Στην Ισπανία οι βόρειες περιοχές αντιμετωπίζουν έντονες χιονοπτώσεις λόγω της αρκτικής αέριας μάζας που κατευθύνεται νοτιότερα. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Euronews έχουν ενεργοποιηθεί πορτοκαλί προειδοποιήσεις για την Αστούρια, την Κανταβρία και τμήματα των περιοχών Λεόν και Μπούργκος, ενώ οι τοπικές Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών για δυσκολίες στις μετακινήσεις και αυξημένο κίνδυνο παγετού.

➕🥶 Diremos adiós al frío intenso ¡por algo más de 24 horas! ✅ Confirmada una nueva irrupción de aire frío a partir del martes 24.https://t.co/wFSidjNfOG pic.twitter.com/UJbbd2WaSh — Meteored España (@MeteoredES) November 21, 2025

Στα Πυρηναία οι θερμοκρασίες κατρακύλησαν έως τους μείον δεκατέσσερις βαθμούς Κελσίου και η χιονόστρωση αγγίζει τα σαράντα πέντε εκατοστά, δημιουργώντας από τη μία αυξημένο ενδιαφέρον για χειμερινό τουρισμό και από την άλλη σοβαρές δυσκολίες στην κυκλοφορία.

A cold wave is hitting France, with snow falling in Paris and the Île-de-France region starting this night!!🌨️🌠 pic.twitter.com/sYSKZAICel — Ⓜ️ⒶⓇⒸ (@VieNatureSavoir) November 22, 2025

Στη Γαλλία καταγράφεται μία από τις πιο έντονες εισβολές ψύχους που έχουν σημειωθεί μήνα Νοέμβριο εδώ και δεκαετίες όπως αναφέρει το Bloomberg. Η Météo France έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για παγετό και χιονοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές. Ήδη αρκετοί ορεινοί δρόμοι παρουσιάζουν προβλήματα και στα ορεινά περάσματα απαιτούνται αλυσίδες χιονιού, ενώ οι αρχές καλούν τους οδηγούς να κινούνται με μεγάλη προσοχή και να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις.

❄️ Samedi, un épisode de #neige a touché une large bande centrale du pays, du nord-ouest au Massif Central (en passant par Paris, avec 3 cm de neige). 🌧️ Ce dimanche est marqué par un redoux, mais des pluies copieuses sont attendues en Aquitaine. 🎥 @HugoScoccia @il_marchese__ pic.twitter.com/Vm5F7nfMif — Météo-France (@meteofrance) November 23, 2025

Στην Πολωνία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σημαντική επιδείνωση του καιρού με έντονες χιονοπτώσεις να πλήττουν κυρίως τα νότια και ανατολικά διαμερίσματα, όπως τις περιοχές Podkarpackie, Małopolskie και Lublin. Όπως αναφέρει το Euronews στα όρη Τάτρα, η χιονόστρωση φτάνει σε σημεία ακόμη και τα πενήντα εκατοστά, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο χιονοστιβάδων.

🇵🇱❄️

There is already snow on Podlasie. pic.twitter.com/9Hw0FUvx7U — Based Poland 🇵🇱 (@Poland_Based) November 23, 2025

Η περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με παγετό και διαστήματα παγωμένης βροχής, αναμένεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις, τόσο για όσους οδηγούν όσο και για τους πεζούς.

IMGW ostrzega przed bardzo mroźną nocą i trudnymi warunkami na drogach. Temperatura może spaść nawet do –15°C na Podhalu, a w wielu regionach pojawią się gęste, marznące mgły ograniczające widzialność do 200–300 metrów. Słabe opady śniegu przewidywane są w całym kraju, a w… pic.twitter.com/eg5mhffEws — 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) November 23, 2025



Οι Ευρωπαϊκές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς τα φαινόμενα παγετού και οι χιονοπτώσεις αναμένεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις, προβλήματα στις οδικές μεταφορές και ενδεχομένως διαταραχές και στις αερομεταφορές. Εκχιονιστικά μηχανήματα εργάζονται σε ορεινές και ημι-ορεινές περιοχές, ενώ οι τοπικές Αρχές συμβουλεύουν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Meanwhile for Eastern Europe, something big is coming.

A double snow storm is forecast for the region, mainly affecting Poland, the Baltic countries, and Russia.

By the end some areas could get 20cm or more.

1st Storm – Nov 23 → Nov 24

2nd Storm – Nov 26 → Nov 27 pic.twitter.com/AauJU1DyQs — Weather Advisory (@WX_Advisory) November 22, 2025

Οι επόμενες ημέρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες, καθώς η ένταση και η διάρκεια του ψυχρού κύματος, θα καθορίσουν το εύρος των επιπτώσεων στην καθημερινότητα αλλά και τις μετακινήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.