Με καλοκαιρινές διαθέσεις, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τοπικά στη Θεσσαλία τους 39 βαθμούς Κελσίου και ενισχυμένους βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο υποδέχεται η χώρα την 1η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά αναπτύσσονται τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, προκαλώντας τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Παράλληλα, αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης στα βορειοδυτικά τμήματα της επικράτειας.

Τοπικά φαινόμενα στα ορεινά και άνεμοι

Από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και το Ιόνιο αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις.

Στα ορεινά των περιοχών αυτών θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Όσον αφορά την ένταση των ανέμων στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς έως 3 μποφόρ, οι οποίοι από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 έως 5 μποφόρ.

Πρόγνωση θερμοκρασιών ανά περιοχή

Θεσσαλία: Από 23 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

Από 23 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα & Πελοπόννησος: Από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία (εκτός Δυτικής) και Θράκη: Από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Δυτική Μακεδονία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Δωδεκάνησα, Κρήτη και Νησιά Ιονίου: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Αναμένεται επικράτηση ηλιοφάνειας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Αναμένεται επικράτηση ηλιοφάνειας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη: Προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς έως 3 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Πού σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες τη Δευτέρα 31/08

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η προηγούμενη ημέρα (Δευτέρα 31 Αυγούστου) έκλεισε με υψηλές θερμοκρασίες, αγγίζοντας σχεδόν τους 38 °C.

Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές καταγράφηκαν σε:

Κόνιτσα: 37,6 °C Πλώρι Ηρακλείου: 36,9 °C Λουτράκι: 36,8 °C

Συνολικά, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30°C στο 79% των ενεργών σταθμών, ενώ υπερέβη τους 35 °C στο 6% αυτών.

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα διαμορφώθηκε στους 31,7 °C, κινούμενη στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός έως τα τέλη του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου

Σε μια αναλυτική πρόγνωση για την πορεία του καιρού έως τα τέλη του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου 2026 προχώρησε ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, σκιαγραφώντας το σκηνικό που θα επικρατήσει στη χώρα.

Ενώ η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη εισέρχονται σε αμιγώς φθινοπωρινό μοτίβο με διαδοχικά χαμηλά και πολλές βροχές, η Ελλάδα θα βιώσει μια σύντομη φάση αστάθειας με τοπικές καταιγίδες και ενίσχυση των βοριάδων στα 8 με 9 μποφόρ, πριν ο καιρός σταθεροποιηθεί ξανά.

Σύμφωνα με τον κ. Αρναούτογλου, μετά από μια πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας το διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου (4-5/09), ο υδράργυρος θα σημειώσει εκ νέου άνοδο, διατηρώντας το καλοκαιρινό σκηνικό τουλάχιστον έως τις 11 Σεπτεμβρίου.

Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και μετά, ο καιρός βελτιώνεται θεαματικά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με τα διαγράμματα και τους προγνωστικούς χάρτες που παρουσίασε ο Σάκης Αρναούτογλου, ο η εικόνα του καιρού είναι καθαρή χωρίς βροχές από τις 5 έως και τις 11 Σεπτεμβρίου.

Ενώ η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη θα επηρεάζεται από διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά με έντονες φθινοπωρινές βροχές, η Ελλάδα θα παραμείνει στον θερμό τομέα. Ο Σεπτέμβριος δείχνει να εξελίσσεται ως ένας ιδιαίτερα ζεστός και καλοκαιρινός μήνας τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του, με τις θερμοκρασίες να διατηρούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στις περισσότερες περιοχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όσον αφορά την σταδιακή ενίσχυση των βορείων ανέμων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Την Τετάρτη οι βοριάδες στο Αιγαίο θα πνέουν στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ την Πέμπτη αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση στα 7 με 8 μποφόρ στις Κυκλάδες, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως θα δημιουργηθεί πρόβλημα στον απόπλου.

Η αποκορύφωση του ανέμου αναμένεται το διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου. Ειδικότερα το Σάββατο (05/09), ο βοριάς θα πνέει πολύ ισχυρός, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ στις νότιες Κυκλάδες και στην Κρήτη, όπου τοπικά και αποκλειστικά σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 9 με 10 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα δεν αναμένεται κάποια ιδιαίτερη ένταση των ανέμων.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη 01/09

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 τοπικά στα νότια 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη 02/09

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 29 με 34 και τοπικά στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη 03/09

Αρχικά στη κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμιαία τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 04/09

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και βαθμιαία τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και στη ανατολική Μακεδονία και τη Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.