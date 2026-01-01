Με τσουχτερό κρύο και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές, έκανε ποδαρικό η νέα χρονιά. Η χώρα βιώνει τη χαμηλότερη θερμοκρασία των τελευταίων ετών, με τα φαινόμενα να εντείνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαίτερα στις ηπειρωτικές περιοχές.

Ποιες περιοχές επηρεάζονται περισσότερο από τον παγετό και τις χιονοπτώσεις

Στην Αττική, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από -1°C έως 8°C, με ισχυρούς βόρειους ανέμους να εντείνουν την αίσθηση του κρύου. Ο παγετός είναι έντονος κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ οι περιοχές του Βόρειου Αιγαίου, όπως η Χαλκιδική και η Θάσος, ντύθηκαν στα λευκά και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Η Θάσος «ντύθηκε» στα λευκά



Επιπλέον, χιόνισε στην Πάρνηθα και σε περιοχές της Εύβοιας, ενώ οι θερμοκρασίες σε ορισμένα ηπειρωτικά μέρη έπεσαν κάτω από το μηδέν. Στη Θεσσαλονίκη, οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ψυχρές, με χιονοπτώσεις το πρωί και τσουχτερό κρύο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για ψυχρές αέριες μάζες που προκαλούν και χιονόπτωση, ενώ η ανώτερη ατμόσφαιρα παραμένει σχετικά «ρηχή» δυναμικά. Δεν εμφανίζεται αξιόλογη ψυχρή λίμνη ή έντονος αυλώνας στα 500 hPa, ούτε επαρκής στροβιλισμός και ανοδική κίνηση, στοιχεία απαραίτητα για τη δημιουργία εκτεταμένων νεφοστρωμάτων τύπου Ns (Nimbostratus). Χωρίς αυτή τη δυναμική υποστήριξη, απουσιάζει ο μηχανισμός που θα μπορούσε να οργανώσει παρατεταμένες και έντονες χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, «έχουμε κρύο χωρίς βάθος στην ατμοσφαιρική στήλη. Το χιόνι θα πέσει, αλλά θα είναι περισσότερο προϊόν των κατώτερων μηχανισμών του ψυχρού ρεύματος και λιγότερο μιας ολοκληρωμένης, δυναμικά υποστηριζόμενης χειμερινής κακοκαιρίας. Αυτό εξηγεί και τον χαρακτήρα των φαινομένων: τοπικότητα, εναλλαγές έντασης και απουσία γενικευμένων, συνεχών χιονοστρώσεων».

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας από την πλευρά του αναφέρει ότι το κρύο θα είναι τσουχτερό και ιδιαίτερα αισθητό, ενώ όπως βλέπετε στην παρακάτω ανάρτηση, σε αρκετές περιοχές της χώρας της χώρας η θερμοκρασία έπεσε κάτω από το μηδέν, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Καστοριά όπου το θερμόμετρο κατέγραψε -10 βαθμούς, τη Λάρισα με -7 και την Αλεξανδρούπολη με -5.

Χαριτολογώντας, ο μετεωρολόγος επεσήμανε ότι μάλλον «πρέπει να ζεσταθούν οι καρδιές μας για να «μαλακώσει» το κρύο.

Ασθενείς χιονοπτώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές

Αν και οι ισχυρές χιονοπτώσεις δεν αναμένονται σε χαμηλά υψόμετρα, ωστόσο ο καιρός θα παραμείνει ψυχρός με λίγες τοπικές βροχές και χιονόνερο στα βόρεια και ανατολικά τμήματα. Τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν από το απόγευμα, και στα περισσότερα νησιά θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, αν και ο αέρας θα παραμείνει κρύος.

Χιονόπτωση στην περιοχή της Καλλονής



Καλά νέα – Υποχωρεί σύντομα η ψυχρή εισβολή

Από τις αρχές Ιανουαρίου, η ψυχρή αέρια μάζα που κάλυψε την Ελλάδα, θα αρχίσει να υποχωρεί, φέρνοντας ήπιες συνθήκες και πιο ήπιες θερμοκρασίες κυρίως στα δυτικά και νότια της χώρας.

Η αλλαγή του καιρού αναμένεται να έρθει σταδιακά, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σημαντικά. Η εβδομάδα αναμένεται να κλείσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Πρόγνωση καιρού για σήμερα Πέμπτη 01-01-2026 (Πρωτοχρονιά)

Προειδοποιήσεις:

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, με ισχυρό παγετό κατά τόπους στα βόρεια.

Γενικά χαρακτηριστικά:

Στα δυτικά και τα βόρεια γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις έως τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καθώς και στα ανατολικά τμήματα της Χαλκιδικής με χιονόνερο και κατά τόπους στα ορεινά-ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-5, στα πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5-6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7-10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11-13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Πρόγνωση καιρού για τις επόμενες ημέρες:

Παρασκευή 02-01-2026:

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες δυτικές περιοχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και τη νύχτα στα ορεινά της Στερεάς και πρόσκαιρα στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3-5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο και βαθμιαία τοπικά στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5-6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, αλλά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί και πάλι παγετός στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 8-10 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 11-14 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15-16 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 03-01-2026:

Στα δυτικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5-6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Κυριακή 04-01-2026:

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5-7 και τοπικά στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα 05-01-2026:

Νεφώσεις με βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4-6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά.