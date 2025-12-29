Με καθαρά χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά κυλά η τελευταία εβδομάδα του έτους, καθώς το σκηνικό του καιρού περιλαμβάνει χαμηλές θερμοκρασίες, τοπικές βροχοπτώσεις και κατά τόπους ισχυρούς ανέμους. Παρότι δεν αναμένονται ακραία ή επικίνδυνα φαινόμενα, η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ο παγετός σε ορεινές περιοχές και οι θυελλώδεις άνεμοι σε ορισμένες περιοχές απαιτούν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα τις ημέρες γύρω από την Πρωτοχρονιά.

Βροχές την Τρίτη και την Τετάρτη, κυρίως στη νότια Ελλάδα

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ΕΡΤnews ο μετεωρολόγος και διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, βροχοπτώσεις αναμένονται την Τρίτη (30/12) και την Τετάρτη (31/12), επηρεάζοντας κυρίως την κεντρική και τη νότια χώρα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από το βράδυ της Τρίτης προς την Τετάρτη σε περιοχές όπως η Κρήτη, οι Κυκλάδες και η Πελοπόννησος, ενώ τοπικά φαινόμενα ενδέχεται να σημειωθούν και στην Αττική.

Όπως διευκρίνισε, οι βροχές δεν θα έχουν την ένταση που καταγράφηκε την παραμονή των Χριστουγέννων, ενώ στις νότιες περιοχές οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε σχετικά ήπια επίπεδα λόγω των νοτίων ανέμων.

Διήμερο έντονου ψύχους πριν και μετά την αλλαγή του χρόνου

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται για την Τετάρτη και την Πέμπτη, με τον κ. Λαγουβάρδο να κάνει λόγο για ένα «διήμερο κρύου». Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς και η πρώτη ημέρα του 2026 θα χαρακτηριστούν από χαμηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, χωρίς ωστόσο να αναμένονται σοβαρά προβλήματα, πέρα από την αυξημένη αίσθηση ψύχους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις πρωινές ώρες σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς σε αρκετούς χειμερινούς προορισμούς καταγράφεται ήδη ισχυρός παγετός, με τον υδράργυρο να υποχωρεί έως και στους -6 με -7 βαθμούς Κελσίου.

Για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας την Πρωτοχρονιά κάνει λόγο και το forecast weather.

Αρναούτογλου: Κρύο και περιορισμένες βροχές την Πρωτοχρονιά

Σε νέα ενημέρωση για την πορεία του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου μέσα από βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, δίνοντας αναλυτικά στοιχεία για τις επόμενες ημέρες.

Όπως ανέφερε, η Δευτέρα (29/12) θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Την Τρίτη (30/12) αναμένεται σταδιακή αύξηση των νεφώσεων στα δυτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ της ίδιας ημέρας τα φαινόμενα στα δυτικά θα ενταθούν, ενώ μετά το μεσημέρι βροχές θα σημειωθούν σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.

Προς τα ξημερώματα της Τετάρτης (31/12) προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στη δυτική Μακεδονία ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις, χωρίς όμως να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι βροχές θα συνεχιστούν στις ίδιες περιοχές, ενώ ο ισχυρός βοριάς θα επεκτείνεται σταδιακά και νοτιότερα.

Ξεπέρασε τα 100 km/h η ριπή του ανέμου χθες στη Θεσσαλονίκη

Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 28/12 στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, με τις ριπές των βορείων ανέμων να ξεπερνούν τα 80 km/h.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου την Κυριακή 28/12 σημειώθηκε στο Θεσσαλονίκη με 108 km/h, ενώ οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες ριπές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με πιθανότητα τοπικών βροχών σε Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης και πιθανόν στις Κυκλάδες. Παγετός θα εκδηλωθεί τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -4 έως 8 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -7 έως 6 βαθμούς), -2 έως 11 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 0 έως 14 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από -2 έως 10 βαθμούς), 6 έως 12 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 9 έως 14 βαθμούς στην Κρήτη, 1 έως 10 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 8 έως 14 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο αρχικά από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά στο Βόρειο και Νοτιοανατολικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς σχεδόν μέτριους έως 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μετά το απόγευμα περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά μέτριοι 5 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς ασθενείς.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Ο καιρός την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία. Λίγα χιόνια θα πέσουν από το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου (Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

Στα βόρεια ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς στα βορειοανατολικά και κεντρικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά)

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια με σποραδικές ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ανατολικά ορεινά και τα βορειοανατολικά ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες και στα νότια από ανατολικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.