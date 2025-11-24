Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η χώρα εισέρχεται από σήμερα σε μια περίοδο παρατεταμένων βροχοπτώσεων, καταιγίδων και ισχυρών νοτιάδων, κατάσταση που θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή (28/11), σύμφωνα με την ΕΜΥ και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, Θοδωρή Κολυδά και Γιώργου Τσατραφύλλια. Όπως προειδοποιούν οι ειδικοί αρκετές περιοχές θα χρειαστούν αυξημένη προσοχή, καθώς οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από σημαντική μεταβολή του καιρού και παρατεταμένη υετική δραστηριότητα, ενώ παρά τη σοβαρή επιδείνωση, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να είναι χαμηλή.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, τα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα μπαίνει σε φάση διαδοχικών μεσογειακών χαμηλών, τα οποία συνοδεύονται από έντονο υγρό νοτιοδυτικό ρεύμα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, συνεχόμενες ημέρες με μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας και στο Αιγαίο.

Ο ίδιος τονίζει ότι στις περιοχές που είναι εκτεθειμένες στο νότιο και νοτιοδυτικό ρεύμα θα σημειώνονται βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας, με τοπικά έντονα επεισόδια. Ανάμεσα στις περιοχές που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή περιλαμβάνονται το Ζαγόρι, η Δυτική Στερεά Ελλάδα, με επίκεντρο την Ευρυτανία και την Αιτωλοακαρνανία, η οροσειρά της Πίνδου, η Δυτική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο, ιδιαίτερα η Λέσβος και η Χίος. Παράλληλα, οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 6–7 μποφόρ, ενώ στα πελάγη δεν αποκλείεται να καταγραφούν ριπές 7–8 μποφόρ, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες συγκοινωνίες και τις παράκτιες περιοχές.

Που έπεσαν τα πρώτα χιόνια

Στα λευκά ντύθηκαν τα χιονοδρομικά κέντρα του Πισοδερίου Φλώρινας και της Βασιλίτσας Γρεβενών. Οι κορυφές, αλλά και πολλά σημεία από τις πίστες γέμισαν με χιόνι, ενώ η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το πρώτο χιόνι γέμισε με αισιοδοξία τους υπεύθυνους των χιονοδρομικών κέντρων, που περιμένουν επαρκή όγκο χιονιού για να ανοίξουν τα χιονοδρομικά κέντρα, την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η θερμοκρασία στις ορεινές περιοχές έπεσε αρκετά και όλα δείχνουν ότι οι πίστες την περίοδο των Χριστουγέννων θα έχουν χιόνι, για να υποδεχθούν τους επισκέπτες τους.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για ενδείξεις μιας σοβαρής πανελλαδικής κακοκαιρίας που θα κορυφωθεί προς το τέλος της εβδομάδας. Όπως εξηγεί, σήμερα το σκηνικό του καιρού είναι πιο χειμερινό, με χιονισμένες τοποθεσίες και ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου αναμένεται νέα μεταβολή, με βροχές αρχικά στα δυτικά, αλλά και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ οι ενισχυμένοι νοτιάδες θα ανεβάσουν εκ νέου τη θερμοκρασία.

Από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου μέχρι και το Σάββατο, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν την προσέγγιση ενός ακόμη οργανωμένου συστήματος κακοκαιρίας, το οποίο θα φέρει βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και θυελλώδεις νοτιάδες. Ο Τσατραφύλλιας υπογραμμίζει ότι παρά την ένταση των φαινομένων, οι θερμοκρασίες δεν θα είναι ιδιαίτερα χαμηλές.

Συνολικά, η εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή θα διαμορφωθεί με κύρια χαρακτηριστικά τις εκτεταμένες και παρατεταμένες βροχές, τους ισχυρούς νοτιάδες και τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι χρειάζεται αυξημένη προσοχή, κυρίως στις δυτικές περιοχές και στα νησιά που βρίσκονται στο επίκεντρο των εντονότερων φαινομένων.



Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι υψηλότερες θερμοκρασίες της Κυριακής 23 Νοεμβρίου 2025 καταγράφηκαν στα Δωδεκάνησα και στην Ικαρία, παρά τη γενική πτώση της θερμοκρασίας που παρατηρήθηκε σε σχέση με το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Παρά τις χαμηλότερες τιμές σε πολλές περιοχές, η θερμοκρασία παρέμεινε υψηλή για την εποχή στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στα νησιά του Αιγαίου, στην Εύβοια και στην Κρήτη.

Ο χάρτης του δικτύου παρουσιάζει την κατανομή των μέγιστων θερμοκρασιών και τους οκτώ σταθμούς που κατέγραψαν τις υψηλότερες τιμές, με την απόλυτη μέγιστη να σημειώνεται στο Καστελλόριζο με 26,3°C. Επιπλέον, η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20°C σε 140 από τους 547 ενεργούς σταθμούς, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 26%. Παράλληλα, η μέση μέγιστη θερμοκρασία της Κυριακής ήταν 16,9°C, δηλαδή 2,8°C χαμηλότερη από τη μέση μέγιστη του Σαββάτου, η οποία είχε φτάσει τους 19,7°C.

Ο καιρός σήμερα

Στα δυτικά και νοτιοδυτικά αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες, σποραδικές βροχές, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 10 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 4 έως 16, στην Ήπειρο από 1 έως 14, στη Στερεά από 4 έως 16, στην Πελοπόννησο από 5 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 5 έως 17, στις Κυκλάδες από 8 έως 17, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 18 και στην Κρήτη από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν νοτιοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και από το μεσημέρι 2 έως 4 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελούν τα Νότια Δωδεκάνησα όπου οι άνεμοι δεν θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένηση. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 14 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 20 και τοπικά στα νότια τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, το νότιο και ανατολικό Αιγαίο και από το απόγευμα και στα βόρεια ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια.

Ο καιρός την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Στα δυτικά και βόρεια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Νεφώσεις με βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.Οι άνεμοι στα κεντρικά και νότια θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Η Δυτική Ελλάδα μετράει ακόμη τις πληγές της από το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές προκάλεσε στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα τις τελευταίες μέρες. Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα επλήγησαν υποδομές και περιουσίες.Στη Φιλιππιάδα, μια περιοχή που τον περασμένο Αύγουστο βρέθηκε αντιμέτωπη με μια μεγάλη πυρκαγιά, η καταιγίδα μετέτρεψε τεράστιες εκτάσεις σε απέραντη λίμνη από λασπόνερα.

Τα καμένα δάση και τα γυμνά τοπία δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν την ορμή του νερού, με τις πλημμύρες να προκαλούν ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και μεγάλο αριθμό μελισσοκυψελών, σύμφωνα με το epiruspost.gr. Η συζήτηση για το αν έφταιξαν μόνο οι φωτιές ή η ένταση της βροχής παραμένει ανοιχτή, ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι η ένταση της βροχής και η ορμή των νερών αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για όσα συνέβησαν.

Πλημμύρες και καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διάφορες περιοχές της Ηπείρου. Παράλληλα, τρεις Δήμοι της Ηπείρου (Ιωαννιτών, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Πωγωνίου) κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η απόφαση, που υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στοχεύει στη διαχείριση των συνεπειών των πλημμυρών και των κατολισθήσεων και θα ισχύσει έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Η κήρυξη επιτρέπει την κινητοποίηση πόρων και προσωπικού για την άμεση στήριξη των πληγέντων. Ήδη, από την Παρασκευή (21/11) έχουν τεθεί σε αντίστοιχο καθεστώς οι Δήμοι Ζηρού, Ζαγορίου και Φιλιατών, ενώ αναμένονται νέες αποφάσεις, κυρίως για τα Τζουμέρκα. Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι και πολλές εκτάσεις.

Μεγάλες καταστροφές και στη Δυτική Μακεδονία

Στη Δυτική Μακεδονία η κακοκαιρία είναι πολυήμερη, «σφυροκοπώντας» ανελέητα την περιοχή.