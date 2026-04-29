Αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός από το απόγευμα της Πέμπτης (30/4), με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ τα φαινόμενα θα κορυφωθούν την Παρασκευή, ανήμερα της Πρωτομαγιάς.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η επιδείνωση θα ξεκινήσει από τα βόρεια και θα επεκταθεί σταδιακά σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Την Παρασκευή αναμένονται οι περισσότερες βροχές, κυρίως στη Θεσσαλία, τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, καθώς και σε τμήματα του Αιγαίου και της Κρήτης. Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, σε υψόμετρα άνω των 1.200–1.400 μέτρων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, το Σάββατο(2/5) τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται, ωστόσο οι ισχυροί βοριάδες θα διατηρηθούν. Την Κυριακή(3/5) ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, με την κακοκαιρία να μετατοπίζεται ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως την Τουρκία και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Οδεύοντας όμως προς το τριήμερο της πρωτομαγιάς έρχεται καιρική ανατροπή : βροχές, θυελλώδεις βοριάδες, κρύο ακόμη και χιόνια!

Συγκεκριμένα από την Πέμπτη (30/4) ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, μέσω της Ουκρανίας θα κατηφορίσουν προς τη χώρα μας με αποτέλεσμα την Πρωτομαγιά και το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία να πέσει απότομο από βορρά προς νότο ακόμα και 13 βαθμούς!

Και ο Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για πτώση της θερμοκρασίας την Πρωτομαγιά και άστατο καιρό με βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας οι οποίες θα κάνουν την εμφάνισή τους από σήμερα.

Ακολουθεί η πρόγνωση της ΕΜΥ:

Πρόγνωση για σήμερα Τετάρτη 29-04-2026

Γενικά χαρακτηριστικά

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ οι νεφώσεις εκ νέου στα βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανόν να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ οι νεφώσεις εκ νέου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά ανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το πρωί από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά το πρωί στα ανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το πρωί από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Από το βράδυ οι νεφώσεις εκ νέου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 30-04-2026

Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια θαλάσσια στα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 01-05-2026

Αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Πρόγνωση για το Σάββατο 02-05-2026

Στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 03-05-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.