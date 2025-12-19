Οι τελευταίες εκτιμήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) φέρνουν σταδιακή επιδείνωση του καιρού, με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά, καθώς πλησιάζουμε προς τις γιορτές των Χριστουγέννων. Αν και ο καιρός θα παρουσιάσει αλλαγές από την Τρίτη προς την Τετάρτη, η πρώτη αληθινή χειμωνιάτικη εικόνα θα εμφανιστεί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Όπως προκύπτει από τις πιο πρόσφατες προβλέψεις, οι επόμενες ημέρες αναμένονται να είναι ψυχρές, με αυξημένες νεφώσεις και βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, αναμένονται χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές και μεγάλα υψόμετρα. Οι θερμοκρασίες θα πέσουν κυρίως τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, εντείνοντας την αίσθηση του χειμώνα.

Οι προβλέψεις και η χειμωνιάτικη εικόνα

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, τονίζει ότι οι βασικές μετεωρολογικές μοντέλα συγκλίνουν και δίνουν πλέον μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον καιρό των Χριστουγέννων. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία φαίνεται να «κλειδώνει» ενώ οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη των φαινομένων για να παρέχουν τις πιο ακριβείς προβλέψεις.

Ο κ. Κολυδάς αναφέρει ότι η πρώτη διαταραχή από την Τρίτη (23/12) προς την Τετάρτη (24/12) θα προκαλέσει βροχές σε αρκετές περιοχές και θα φέρει λίγο χιόνι στα ορεινά, προσφέροντας έτσι τη «σκηνοθεσία» του χειμώνα.

🌟ΑΧΝΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΣΤΡΟ : Η ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

✅ Η σημερινή σύγκλιση των βασικών προγνωστικών μοντέλων ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς πλησιάζουμε χρονικά στο επίμαχο διάστημα και η ατμόσφαιρα «κλειδώνει» σταδιακά τη μεγάλης κλίμακας… pic.twitter.com/dsPt9F84OV — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 18, 2025



Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι, παρά τις πρώτες ψυχρές μέρες, η διαταραχή που αναμένεται να πλήξει τη χώρα ενδέχεται να φέρει και μια πιο παρατεταμένη κακοκαιρία, με έντονες βροχές και χιονοπτώσεις στα βουνά. Με την πορεία του καιρού, υπάρχει και η πιθανότητα οι χιονοπτώσεις να κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, προοιωνίζοντας την έλευση ενός αυθεντικού χειμώνα. Ο κ. Μαρουσάκης προσθέτει ότι οι επόμενες ημέρες αναμένονται να διατηρήσουν φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, αλλά η χειμωνιάτικη εικόνα θα κυριαρχήσει σταδιακά.

Πρώτο κύμα ψύχους σε ηπειρωτικές περιοχές και ιδιαίτερα στη Μακεδονία

Η πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη 18/12 ήταν έντονη, με παγετό σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, και ιδιαίτερα στη Μακεδονία. Η κατανομή των θερμοκρασιών τη συγκεκριμένη ημέρα, δείχνει ότι οι χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, ενώ ο παγετός ήταν αρκετά αισθητός και σε άλλες περιοχές, δημιουργώντας μια ψυχρή ατμόσφαιρα στην αρχή της εορταστικής περιόδου.

Η χειμωνιάτικη ανατροπή και η πορεία του καιρού μέχρι τα Χριστούγεννα

Με βάση τα προγνωστικά δεδομένα που επικαιροποιούνται καθημερινά, οι επόμενες ημέρες θα «φέρουν» πιο ψυχρές συνθήκες σε όλη τη χώρα. Η πρόγνωση δείχνει πως η καιρική μεταβολή θα εξελιχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, σηματοδοτώντας την ολοκληρωτική μετάβαση από τις φθινοπωρινές συνθήκες στον χειμώνα. Οι χιονοπτώσεις στα ορεινά και οι βροχές σε πεδινές περιοχές θα μας θυμίσουν πως τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, φέρνοντας μαζί τους την πρώτη πραγματική χειμωνιάτικη αίσθηση.

Ο καιρός σήμερα

Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Περισσότερες θα είναι οι νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες που τοπικά θα είναι πυκνές. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -4 έως 13-15, στη Θεσσαλία από -2 έως 15-16 βαθμούς, στην Ήπειρο από -1 έως 14-15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 15-16, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 16-17 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων με εντάσεις 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς.

Ο καιρός το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις και από τις προμεσημβρινές ώρες τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και στα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 6 μποφόρ αλλά στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μόνο στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.