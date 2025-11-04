Κείμενο: Άννα Δόλλαρη

Η κακοκαιρία εξπρές που θα διαρκέσει 48 ώρες είναι προ των πυλών και θα σαρώσει τη χώρα με ένταση, φέρνοντας μαζί της ισχυρές βροχές, καταιγίδες και επικίνδυνα φαινόμενα. Η Αττική και αρκετές περιοχές της ανατολικής Ελλάδας ετοιμάζονται να δεχθούν μεγάλο όγκο νερού, με τους μετεωρολόγους να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για πλημμυρικά επεισόδια και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ ανεβάζει το επίπεδο συναγερμού σε πορτοκαλί, ενώ η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί τους πολίτες να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται κρίσιμες, με τον καιρό να δείχνει το επιθετικό του πρόσωπο.

Το νέο κύμα έντονων καιρικών φαινομένων θα πλήξει τη χώρα από σήμερα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμυρικά προβλήματα, εξαιτίας του μεγάλου όγκου νερού που θα πέσει σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, οι ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα κατά διαστήματα. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις όσο η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) την Τρίτη από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) την Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα την Τρίτη το απόγευμα.

ε. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Για κλασικό φθινοπωρινό καιρό, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, τονίζοντας ότι στην Αττική η κακοκαιρία θα χτυπήσει από το απόγευμα της Τρίτης, ενώ θα σημειωθεί και πτώση της θερμοκρασίας.

Kαμπανάκι Κολυδά για τον όγκο του νερού

Προειδοποίηση για την κακοκαιρία απευθύνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, κυρίως για τον όγκο του νερού που θα πέσει, εστιάζοντας σε τρεις περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, σημαντικές ενδείξεις για έντονα υετικά φαινόμενα σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας κατά την επικείμενη κακοκαιρία καταγράφει ο δείκτης EFI (Extreme Forecast Index) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού (ECMWF), ο οποίος εκτιμά τη σοβαρότητα ενός καιρικού γεγονότος σε σύγκριση με τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με άρθρο του Θοδωρή Κολυδά στην προσωπική ιστοσελίδα του, ο χάρτης EFI που αφορά στην ολική βροχόπτωση για την Πέμπτη (06/11), προβλέπει 24ωρη συσσώρευση υετού με εντυπωσιακά υψηλές τιμές κατά την επικείμενη κακοκαιρία.

⚠️⚠️ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

✅Η ΕΜΥ, με έκτακτο δελτίο, προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, που θα επηρεάσουν πολλές περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα προβλέπονται… pic.twitter.com/SV4ioTAHSn — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 3, 2025

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 ενώ στα δυτικά και βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι, μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία και από το απόγευμα στα ανατολικά, 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανοιχτά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) και από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες στην ανατολική Στερεά, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι κατά τόπους θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στις δυτικές Κυκλάδες και από τη νύχτα στη δυτική Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα δυτικά νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις. Οι νεφώσεις στα βόρεια από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, κυρίως στην περιοχή της Λήμνου, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για αύριο Τετάρτη 05-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από τις προμεσημβρινές ώρες στα νότια θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είνα ισχυρά έως τις μεσημβρινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως νομός Μαγνησίας) και στις Σποράδες και έως τις βραδινές ώρες στην κεντρική και βόρεια Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 18 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 με 20 και στα δυτικά ηπειρωτικά και την νησιωτική χώρα τους 21 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 06-11-2025

Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες (κυρίως στα δυτικά) και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 07-11-2025

Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στις νότιες Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες χθες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του meteo.gr οι χαμηλότερες θερμοκρασίες χθες στη χώρα σημειώθηκαν στις παρακάτω περιοχές που παρατίθενται στον πίνακα:

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας απέναντι στα επικίνδυνα φαινόμενα.

Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για έντονα καιρικά φαινόμενα

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες, προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται.

Η ΓΓΠΠ έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει θέσει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, με ενισχυμένη ετοιμότητα στις περιοχές όπου αναμένονται τα φαινόμενα.

Οδηγίες προς τους πολίτες

-Σε περιοχές με έντονες βροχές, καταιγίδες ή θυελλώδεις ανέμους:

-Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο.

-Ελέγξτε ότι τα λούκια και οι υδρορροές είναι καθαρά και λειτουργούν κανονικά.

-Αποφύγετε τη διέλευση ρεμάτων ή χειμάρρων, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια και μετά τη βροχόπτωση.

Μην πραγματοποιείτε εργασίες υπαίθρου ή δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια καταιγίδων (κίνδυνος κεραυνών).

Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, αναζητήστε αμέσως καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο και παραμείνετε εκεί έως ότου σταματήσει το φαινόμενο.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, πινακίδες ή μπαλκόνια όπου ενδέχεται να πέσουν αντικείμενα.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών (π.χ. Τροχαία).

Σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι:

-Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές ή σταθερό τηλέφωνο.

-Αποσυνδέστε τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές από το ρεύμα και την κεραία.

-Μην αγγίζετε σωληνώσεις νερού ή μετάλλου (π.χ. στο μπάνιο ή την κουζίνα).

-Αν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο:

-Σταθμεύστε με ασφάλεια στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα.

-Παραμείνετε μέσα, με κλειστά παράθυρα και αναμμένα φώτα έκτακτης ανάγκης.

-Μην ακουμπάτε σε μεταλλικά μέρη και αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

-Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

-Αναζητήστε άμεσα καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο.

-Αν δεν υπάρχει, καθίστε χαμηλά στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

-Μην καταφεύγετε κάτω από ψηλά δέντρα ή κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα.

-Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

-Αν βρίσκεστε στη θάλασσα, βγείτε αμέσως.

-Αν νιώσετε τα μαλλιά σας να σηκώνονται, κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα, πετώντας οποιαδήποτε μεταλλικά αντικείμενα έχετε επάνω σας.

Η ΓΓΠΠ υπενθυμίζει ότι η προσοχή και η έγκαιρη προετοιμασία αποτελούν την καλύτερη άμυνα απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα.