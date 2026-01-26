Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» θα είναι σήμερα Δευτέρα (26/1) η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λόγω της επιδείνωσης του καιρού.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εθεσε για αύριο σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code τις παραπάνω περιφερειακές ενότητες, μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Η πρόβλεψη του καιρού από την Αναστασία Τυράσκη

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται στη χώρα μας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και τους θυελλώδεις ανέμους.

Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες στα ανοιχτά του Ιονίου βρίσκεται ένα μέτωπο καταιγίδων, το οποίο τις αμέσως επόμενες ώρες θα πλησιάσει τη χώρα από τα δυτικά και θα επηρεάσει πρώτα την Δυτική Ελλάδα και τη Δευτέρα μέσα στην ημέρα θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα, επηρεάζοντας σταδιακά όλη την Ελλάδα, από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Τα πιο έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε στην Δυτική Ελλάδα μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας.

Επιπλέον, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και στην Κρήτη και από το απόγευμα και μετά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται από τις πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι, ενώ από το απόγευμα και μετά θα έχουμε μια ύφεση των φαινομένων.

Όσον αφορά τους θυελλώδεις ανέμους, ήδη την Κυριακή από το πρωί είχαμε 7 με 8 μποφόρ νοτιάδες στο Ιόνιο, ενώ τις επόμενες ώρες θα αρχίσουν να εξασθενούν οι άνεμοι στο Ιόνιο, αλλά θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, οπότε θα φθάσουν και εκεί οι νοτιάδες στα 8 μποφόρ και ίσως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο να φτάσουν τη Δευτέρα και τα 9 μποφόρ.

Την Τρίτη τα έντονα φαινόμενα, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν μόνο στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, δηλαδή την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αλλά μέσα στη Τρίτη θα έχουμε εξασθένηση και σε αυτές τις περιοχές.

Κολυδάς: Το ακραίο σενάριο για την Αττική

Ο Θοδωρής Κολυδάς παρουσίασε το ακραίο σενάριο της επερχόμενης κακοκαιρίας, όσον αφορά την Αθήνα.

Χαρακτηριστικά, ο γνωστός μετεωρολόγος γράφει: «Μια ειδική αναφορά για την Αθήνα με βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα.

Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, αν διαβάσουμε αυστηρά το ανώτερο άκρο του ensemble (max member) για τη Δευτέρα, τότε η μέγιστη δυνητική 24ωρη βροχόπτωση είναι 30–35 mm / 24ωρο. Αυτό είναι ακραίο σενάριο (worst-case ENS), ενώ η πιο πιθανή τιμή (median) είναι αισθητά χαμηλότερη, της τάξης των: 15 mm / 24ωρο

Όμως, όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, στην Αθήνα ακόμη και 30 mm σε λίγες ώρες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Για τον λόγο αυτό άλλωστε εντάσσεται και η Αττική μέσα στο έκτακτο Δελτίο».

MIA ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, αν… Δημοσιεύτηκε από Theodoros Kolydas στις Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Meteo: Επεισόδιο βροχόπτωσης Κατηγορίας 3 τη Δευτέρα

Το Meteo αναφέρει σχετικά με την κακοκαιρία: «Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τη Δευτέρα 26/1 από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, ενώ θα πνέουν τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τη Δευτέρα 26/01 αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, σταδιακά στην Ανατολική Στερεά, στη Νότια και Ανατολική Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη, στις Κυκλάδες από το μεσημέρι στις Σποράδες, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα και κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις σε νησιωτικά τμήματα του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν σε περιοχές της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου και της Νότιας Αττικής.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Δευτέρας 26/1.

Χαρδαλιάς: Περιορίστε τις μετακινήσεις

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, με ανάρτησή του, ζητάει από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αύριο και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες:

«Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), για αύριο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Αττικής.

Καλούμε όλους τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και προσεκτικοί.

Συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες, η αποφυγή διέλευσης από ρέματα ή δρόμους με συσσώρευση υδάτων και η ασφάλιση αντικειμένων σε μπαλκόνια και αυλές.

Παρακολουθούμε τις επίσημες ενημερώσεις και ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Σε περίπτωση ανάγκης ή αν απαιτηθεί βοήθεια, καλούμε το 112.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Μένουμε ασφαλείς και υπεύθυνοι για εμάς και για την Αττική».

🚨 𝝚𝝢𝝜𝝡𝝚𝝦𝝮𝝨𝝜 𝝘𝝞𝝖 𝝩𝝞𝝨 𝝟𝝖𝝞𝝦𝝞𝝟𝝚𝝨 𝝨𝝪𝝢𝝝𝝜𝝟𝝚𝝨 𝝨𝝩𝝜𝝢 𝝖𝝩𝝩𝝞𝝟𝝜 Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας… Δημοσιεύτηκε από Νίκος Χαρδαλιάς στις Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026