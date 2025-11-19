Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιεί ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού, με την Ευρώπη να εισέρχεται σε έντονη βαρυχειμωνιά και τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές, ακόμα και σε μεγάλες πόλεις της Γηραιάς Ηπείρου. Παρότι στην ανατολική Μεσόγειο και στη χώρα μας κυριαρχούν ακόμη πιο ήπιες και φθινοπωρινές συνθήκες, όπως επισημαίνει, αυτή η εικόνα σύντομα θα αλλάξει.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα προβλέπονται οι πρώτες χειμωνιάτικες «εξάρσεις» στην Ελλάδα. Τα χιόνια θα εμφανιστούν αρχικά στα ορεινά, ενώ σταδιακά δεν αποκλείεται να κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Παράλληλα, η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα από το πρωί της Τρίτης (18.11.2025) συνεχίζεται με ιδιαίτερη επιμονή στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο. Η ΕΜΥ έχει επικαιροποιήσει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας ότι οι βροχές θα επιμείνουν σήμερα στο βόρειο Ιόνιο κυρίως σε Κέρκυρα και Παξούς, στην Ήπειρο και στα δυτικά όπως και στα βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου αναφέρει ότι χθες (18/11) , εκδηλώθηκαν βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Ήπειρο, σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και σε ορεινές περιοχές της Ροδόπης.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν στην Ήπειρο, όπως δείχνει και η χρωματική κλίμακα του σχετικού χάρτη. Το υψηλότερο ύψος βροχής έως τις 22:00 καταγράφηκε στο Πάπιγκο Ιωαννίνων, φτάνοντας τα 92,0 mm.

Εξαιρετικά ακραίες καιρικές συνθήκες καταγράφονται επίσης στους μετεωρολογικούς σταθμούς που βρίσκονται στις τρεις αλπικές λίμνες της Βόρειας Πίνδου: στον Γράμμο, στην Τύμφη και στον Σμόλικα. Στα σημεία αυτά μετρώνται θυελλώδεις άνεμοι με ριπές που ξεπερνούν τα 100 km/h, καθώς και έντονη βροχόπτωση.

Προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Πέμπτη 20/11

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Στερεά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους ισχυρές. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κατά διαστήματα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι και στο Ιόνιο από τις απογευματινές ώρες 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 21-11-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά διαστήματα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για το Σάββατο 22-11-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρειο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 23-11-2025

Στα δυτικά άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος – SSW, La Niña και Polar Vortex

Ο φετινός χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα ενδιαφέρων μετεωρολογικά, καθώς τα νεότερα εποχικά μοντέλα δείχνουν αυξημένη πιθανότητα για έντονες ψυχρές εισβολές και χιονοπτώσεις σε ΗΠΑ, Καναδά και μεγάλο μέρος της Ευρώπης ήδη από τον Δεκέμβριο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται δύο βασικοί παράγοντες: η La Niña στον Ειρηνικό και η κατάσταση του Πολικού Στροβίλου, που ενδέχεται να επηρεαστεί από ένα πιθανό ξαφνικό στρατοσφαιρικό θερμαντικό επεισόδιο (SSW).

La Niña: Πώς διαμορφώνει τον φετινό χειμώνα

Η φετινή φάση La Niña, ακόμη και αν παραμείνει ασθενής έως μέτρια, επηρεάζει σημαντικά τα μεγάλα ατμοσφαιρικά ρεύματα στο βόρειο ημισφαίριο. Οι αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας στον ισημερινό Ειρηνικό οδηγούν σε ενίσχυση ενός πεδίου υψηλών πιέσεων στον βόρειο Ειρηνικό και παράλληλη ανάπτυξη χαμηλών πιέσεων πάνω από τον κεντρικό Καναδά.

Αυτό το μοτίβο αναγκάζει τον πολικό αεροχείμαρρο να κατεβαίνει νοτιότερα, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ισχυρές ψυχρές εισβολές και χιονοπτώσεις στις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη, η La Niña συνδέεται με πιο ψυχρές και ασταθείς καιρικές συνθήκες στον βορρά και τα κεντρικά, και συχνότερες ροές αρκτικού ή ηπειρωτικού αέρα.

Ο Πολικός Στρόβιλος και το ενδεχόμενο πρώιμου SSW

Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας είναι ο Πολικός Στρόβιλος, η μεγάλη «δεξαμενή» ψυχρού αέρα γύρω από τον Βόρειο Πόλο.

Ένα ισχυρό SSW στα τέλη Νοεμβρίου – πιθανώς από τα πιο πρώιμα των τελευταίων δεκαετιών – θα μπορούσε να αποδυναμώσει τον Στρόβιλο, επιτρέποντας την κάθοδο ψυχρών μαζών προς τα μεσαία γεωγραφικά πλάτη. Παρόμοια πρώιμα επεισόδια στο παρελθόν (1958, 1968, 2000) προκάλεσαν πολύ κρύους Δεκέμβρηδες σε Καναδά και ΗΠΑ. Η επίδραση ενός SSW συνήθως μεταφέρεται στην τροπόσφαιρα με καθυστέρηση 10–20 ημερών, ανοίγοντας τον δρόμο για ψυχρές εισβολές σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη.

Δεκέμβριος 2025: Πρώιμα κρύα στις ΗΠΑ – Αυξημένος κίνδυνος χιονιού στην Ευρώπη

Η σύμπτωση La Niña και πιθανού SSW καθιστά τον Δεκέμβριο τον πιο πιθανό μήνα για έντονη έναρξη του χειμώνα. Τα μοντέλα στα 500 hPa δείχνουν ισχυρά μπλοκαρίσματα σε πολικές περιοχές και ροές αρκτικού αέρα προς ΗΠΑ και νότιο Καναδά.

Στην Ευρώπη, προβλέπονται υψηλές πιέσεις στα βόρεια και χαμηλές στα κεντρικά-νότια, διάταξη που ευνοεί ανατολικούς/βορειοανατολικούς ανέμους και αυξημένες πιθανότητες χιονοπτώσεων στην κεντρική Ευρώπη, με δυνατότητα κατά διαστήματα μεταφοράς ψύχους και στη Μεσόγειο.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ ψυχρών αερίων μαζών από την ανατολική Ευρώπη και υγρών συστημάτων από τη Μεσόγειο. Σε τέτοια κυκλοφορία ευνοούνται κακοκαιρίες με βόρειους–βορειοανατολικούς ανέμους και πιθανότητα χιονιών στα ηπειρωτικά, ενδεχομένως και σε χαμηλότερα υψόμετρα αν οι συνθήκες ευθυγραμμιστούν.

Δεν αποκλείεται ο Δεκέμβριος να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο χειμερινούς των τελευταίων ετών στη χώρα.

Ιανουάριος 2026: Επιμονή του χειμερινού μοτίβου

Τα εποχικά μοντέλα δείχνουν διατήρηση ενός κλειδωμένου μοτίβου στον Ατλαντικό, με υψηλές πιέσεις στη Γροιλανδία και τον βόρειο Ειρηνικό και χαμηλές μεταξύ Καναδά και βόρειων ΗΠΑ.

Αυτό επιτρέπει τη συνεχιζόμενη συσσώρευση ψύχους στη Βόρεια Αμερική. Για την Ευρώπη, ο Ιανουάριος προβλέπεται πιο κοντά στα κλιματικά κανονικά, αλλά δεν αποκλείονται σύντομες αλλά ισχυρές ψυχρές εισβολές. Στην Ελλάδα αναμένεται εναλλαγή πιο ήπιων περιόδων με σύντομα επεισόδια κακοκαιρίας, κρύου και χιονοπτώσεων κυρίως στα ηπειρωτικά.

Φεβρουάριος 2026: Προς πιο ήπιες συνθήκες

Οι προγνώσεις δείχνουν ενίσχυση και σταθεροποίηση του Πολικού Στρόβιλου τον Φεβρουάριο, περιορίζοντας τις ψυχρές εκροές προς τα νοτιότερα πλάτη. Η Ευρώπη πιθανότατα θα εμφανίσει θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά μετά τα μέσα του μήνα.

Για την Ελλάδα αυτό μεταφράζεται σε πιο ήπιο καιρό, με μικρότερη συχνότητα ψυχρών εισβολών, χωρίς όμως να αποκλείονται κάποιες σύντομες χειμωνιάτικες εξάρσεις στις αρχές του μήνα.

Καταστροφές στην ‘Ηπειρο λόγω της ισχυρής κακοκαιρίας

Σημαντικές καταστροφές σημειώθηκαν στην Ήπειρο από την ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή από το βράδυ της Τρίτης (18/11). Στην Κόνιτσα, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε συσσώρευση φερτών υλικών στο οδόστρωμα, εγκλωβίζοντας ένα αγροτικό όχημα με δύο επιβάτες. Οι επιβαίνοντες κατάφεραν να απομακρυνθούν με αυτοσχέδια μέσα, ενώ μηχάνημα του Δήμου Κόνιτσας έχει αναλάβει τον καθαρισμό και τη διάνοιξη του δρόμου.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε και στα Ιωάννινα, στους Αμπελόκηπους, όπου κεραυνός χτύπησε τριώροφη οικοδομή στην οδό Σαράφη. Η κεραμοσκεπή υπέστη μεγάλη ζημιά, καθώς πολλά κεραμίδια εκτοξεύτηκαν και δημιουργήθηκε τρύπα σε ένα σημείο της. Ευτυχώς, σύμφωνα με την αυτοψία της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, η τσιμεντένια πλάκα κάτω από τη στέγη δεν υπέστη ρωγμές, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στην Ηγουμενίτσα, η ισχυρή ανεμοθύελλα προκάλεσε την πτώση ενός μεγάλου πλατάνου στην παραλιακή ζώνη της πόλης. Το δέντρο έπεσε πάνω σε κλειστό κατάστημα εστίασης, αποφεύγοντας τα χειρότερα, καθώς δεν υπήρχε κίνηση πεζών στο σημείο εκείνη τη στιγμή. Πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται επί τόπου και προχωρούν στην κοπή και απομάκρυνσή του για να αποκαταστήσουν την ασφάλεια στην περιοχή.