Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο παρατεταμένων και διαδοχικών κακοκαιριών, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία όσο και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που θα πλήξουν κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ελλάδας τις επόμενες ημέρες.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να ξεκινήσει από τα δυτικά την Παρασκευή και το Σάββατο, φέρνοντας εκτεταμένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικά, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στο ανατολικό Αιγαίο.

Το σύστημα χαμηλών πιέσεων που σχηματίζεται πάνω από την Ιταλία προβλέπεται να παραμείνει στάσιμο, εξαιτίας των ισχυρών ατμοσφαιρικών πιέσεων στη βόρεια Ευρώπη, γεγονός που θα ενισχύσει τη διάρκεια και την ένταση των φαινομένων.

Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι το πιο επικίνδυνο διάστημα, με την κακοκαιρία να επεκτείνεται σε όλη την ανατολική Ελλάδα και το Αιγαίο.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «καρεκλοπόδαρα» σε πολλές περιοχές της χώρας, κάτι όμως που όπως τονίζει, είναι φυσιολογικό φαινόμενο.

Ο Θοδωρής Κολυδάς από την πλευρά του, αναφέρει ότι ότι κυρίως μέχρι σήμερα το βράδυ το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες από την Παρασκευή (7/11) θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, σήμερα Πέμπτη 06/11 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα της Κρήτης, δηλαδή στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, τα φαινόμενα θα έχουν έντονο και παρατεταμένο χαρακτήρα.

Αναλυτική πρόγνωση: Για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ καταιγίδες θα σημειωθούν στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, με πιθανότητα τα φαινόμενα να έχουν τοπικά μεγάλη διάρκεια και ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 5 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 12 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι έως 5-6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, 2-3 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, βόρειοι άνεμοι 3-4 μποφόρ (ανατολικά έως 5 μποφόρ) και θερμοκρασία από 16 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως σε Μακεδονία, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς τα δυτικά, όπου τη νύχτα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί και το βράδυ, ενώ θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, στο Αιγαίο πρόσκαιρα βόρειοι 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους 4-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και θα φτάσει τους 17-19°C, στις υπόλοιπες περιοχές 20-22°C και στα Δωδεκάνησα έως 23-24°C.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Στα δυτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πιθανές ασθενείς βροχές, κυρίως σε Θεσσαλία και κεντρική Μακεδονία. Η ορατότητα θα είναι μειωμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί 4-6 μποφόρ στα δυτικά και 3-5 μποφόρ στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Στα δυτικά θα συνεχιστούν οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί 4-5 μποφόρ, στο Ιόνιο και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.