Από το βράδυ του Σαββάτου ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας που σαρώνει όλη την χώρα. Περισσότερο πλήττονται η Αττική, καθώς και 5 ακόμη περιφέρειες της χώρας από τον μεγάλο όγκο βροχής.

Μετά τις 10 το βράδυ του Σαββάτου ήχησε σταδιακά το 112 σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Σποράδες, Ημαθία και Πιερία.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία νωρίτερα είχε εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, ενώ η Πολιτική Προστασία έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) περιοχές με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων, οι οποίες είναι:

– Περιφέρεια Πελοποννήσου,

– Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

– Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

– Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

– Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Νέο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης

Ο καιρός σήμερα Κυριακή (01/02)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Δείτε Live την εξέλιξη της κακοκαιρίας:

Αύριο ο καιρός Δευτέρα (02/02)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι βροχοπτώσεις δεν θα έχουν μόνο μεγάλη ένταση αλλά και μεγάλη διάρκεια, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από θυελλώδεις ανέμους έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.

Δείτε χάρτες με το χαμηλό βαρομετρικό που θα πλήξει την Κυριακή τις περιφέρειες της χώρας που βρίσκονται σε Red Code (Μeteo.gr):

Η πρόγνωση του πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά:

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Σε κατάσταση Red Code έχουν τεθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων, οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Δυτικής Ελλάδας, οι Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Πρόκειται για περιοχές όπου προβλέπονται κατά τόπους πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες της Κυριακής έως αργά το απόγευμα.

Την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν επίσης την ανατολική Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη δυτική και ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Εύβοιας – την Κρήτη κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, τα νησιά του Ιονίου, καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες. Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση.

⚠️ Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων #ΕΔΕΚΦ @EMY_HNMS 🔗 https://t.co/o5xlGjPmWA ⛈️ Κακοκαιρία προβλέπεται αύριο Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες ❗️Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και… pic.twitter.com/BR7TPOLrvP — Civil Protection GR (@CivPro_GR) January 31, 2026

Παράλληλα με τις βροχές, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε βόρειες ημιορεινές και κατά τόπους χαμηλού υψομέτρου περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης από το απόγευμα της Κυριακής. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι θυελλώδεις, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες και εναέριες μετακινήσεις.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων έχει ήδη ενημερώσει Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών ή κατολισθήσεων, και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς το επεισόδιο βροχόπτωσης της Κυριακής κατατάσσεται στην Κατηγορία 4, δηλαδή «Πολύ Σημαντική».