Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένουν οι μηχανισμοί της Πολιτικής Προστασίας, καθώς διατηρείται σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Πέμπτη 01/10 θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες στα νότια και οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Στο «στόχαστρο» η Κρήτη – Μήνυμα 112 στον Μυλοπόταμο

Τα πιο ισχυρά φαινόμενα εκδηλώνονται στην Κρήτη, και ιδιαίτερα στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Στις περιοχές αυτές ξεκίνησαν ήδη από την νύχτα ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νησιού έχουν μεγάλη διάρκεια και ένταση. Τα έντονα αυτά φαινόμενα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως και το πρωί της Κυριακής (04/10).

Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, λίγο πριν τις 07:00 το πρωί εκδόθηκε μήνυμα 112 «για να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στα χωριά Ζωνιανά Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου».

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι είναι πιθανό να πέσουν πάνω από 300 τόνοι νερού ανά στρέμμα σε Χανιά και Ρέθυμνο, μια ποσότητα, που συνήθως πέφτει σε διάστημα ενός εξαμήνου και τώρα αναμένεται να σημειωθεί μέσα σε μόλις τέσσερις με πέντε ημέρες.

Η εικόνα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις Αρχές να δίνουν έμφαση στην πρόληψη και στην αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κατά την κορύφωση των φαινομένων.

Δείτε τον χάρτη επικινδυνότητας από το Forecast Weather:

Παράλληλα, στο Αιγαίο πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, με την έντασή τους να φτάνει τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

«Θα πέσει βροχή για δύο … Οκτώβρηδες»

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Τσατραφύλλιας η βροχή που θα πέσει σε Κρήτη και Εύβοια θα ισοδυναμεί με «δύο ή και περισσότερους Οκτώβρηδες». «Ακραία ύψη βροχής σε Εύβοια και Κρήτη. Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών» αναφέρει στην ανάρτησή του και προσθέτει: «Tα δύο κύρια μοντέλα, ECMWF και ICON, επιμένουν σε ακραία ύψη βροχής έως την Κυριακή, σε Εύβοια και κυρίως Κρήτη. Στους χάρτες, τοπικά στην Εύβοια εμφανίζονται ποσότητες που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τα 100 mm, ενώ στην Κρήτη υπάρχουν πυρήνες με 250-350 mm και τοπικά ακόμη υψηλότερα αθροίσματα.

Εάν επαληθευτούν αυτά τα σενάρια, σε ορισμένες περιοχές μπορεί μέσα σε λίγα 24ωρα να πέσει βροχή ίση με δύο ή και περισσότερους «Οκτώβρηδες». Στην Εύβοια, λόγω και της έντονης τοπογραφίας, τέτοια ύψη βροχής χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Εφόσον μεγάλο μέρος τους πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα, ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και χειμάρρους αυξάνεται σημαντικά.

Για την Κρήτη ιδιαίτερα στα Χανιά και το Ρέθυμνο, τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν ακραία ύψη βροχής για λίγα μόλις 24ωρα, γεγονός που ανεβάζει και εκεί σημαντικά τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια. Τα ακριβή μέγιστα, πάντως, δεν πρέπει ακόμη να θεωρηθούν δεδομένα, καθώς πρόκειται για πρόγνωση αρκετών ημερών».

Οι χάρτες προσομοίωσης για τις επόμενες ώρες:

Απαγόρευση απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο

«Δεμένα» θα παραμείνουν τα πλοία έως τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (1/10) από και προς τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν. Μετά τις 12:00 αναμένεται νεότερη ενημέρωση για το εάν και πώς θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια.

Διαφορετική είναι η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου. Ωστόσο, έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά, Ρέθυμνο, Φόδελε και Αγία Πελαγία

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 1 Οκτωβρίου τα σχολεία στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις δύο περιοχές.

Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και στον Δήμο Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο. Συγκεριμένα σήμερα δε θα λειτουργήσουν ο Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου στην Αγία Πελαγία, καθώς και τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της Αγίας Πελαγίας και του Φόδελε.

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τετάρτη 30-09-26 , επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί της Πέμπτης, «σήμερα τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας θα επικρατήσουν νεφώσεις και βροχές με ισχυρούς βοριάδες και τοπικές καταιγίδες».