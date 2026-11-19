Την προεδρία της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας ανέλαβε ο Πανεπιστημιακός Αλεξάνταρ Τσούπιτς, βουλευτής της «Φοιτητικής Λίστας», εξασφαλίζοντας πλειοψηφία 140 ψήφων, σε σύνολο 250 βουλευτών.

Αντίπαλός του στη διαδικασία ήταν ο Στόγιαν Ραντένοβιτς, ο οποίος προτάθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση και έλαβε 97 ψήφους. Από σήμερα, παράλληλα με τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, ο κ. Τσούπιτς αναλαμβάνει και χρέη ασκούντος καθήκοντα Προέδρου της Δημοκρατίας.

Το προφίλ του νέου Προέδρου της Βουλής

Ο Αλεξάνταρ Τσούπιτς γεννήθηκε το 1978 στο Προκούπλιε της νότιας Σερβίας. Διαθέτει ακαδημαϊκή σταδιοδρομία ως Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Μεταφορών και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, ενώ σε προσωπικό επίπεδο είναι παντρεμένος και πατέρας έξι παιδιών.

Η εκλογή ολοκληρώθηκε έπειτα από μια ασυνήθιστα μακρά κοινοβουλευτική συζήτηση διάρκειας τριών ημερών, τη στιγμή όπου στο παρελθόν η αντίστοιχη διαδικασία ολοκληρωνόταν κατά κανόνα σε μία ημέρα. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος λάμβανε επανειλημμένα τον λόγο, αναφερόμενος σε ζητήματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αγώνας δρόμου για κυβέρνηση και προεδρικές εκλογές

Η ανάδειξη Προέδρου της Βουλής ανοίγει τον δρόμο για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Αν και το συνταγματικό περιθώριο φτάνει έως και τους τρεις μήνες, η «Φοιτητική Λίστα» ανακοίνωσε ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες, ώστε όλα να έχουν ολοκληρωθεί έως τα μέσα Δεκεμβρίου, χωρίς ωστόσο να έχει αποκαλύψει ακόμη τη σύνθεση του νέου σχήματος ή το πρόσωπο που θα αναλάβει την πρωθυπουργία.

Ταυτόχρονα, ως πλέον επείγον ζήτημα προβάλλει η δρομολόγηση των προεδρικών εκλογών. Ως ασκών χρέη Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Τσούπιτς υποχρεούται να τις προκηρύξει το αργότερο έως τις 27 Νοεμβρίου.

Το καταληκτικό αυτό όριο προκύπτει από τη νομοθεσία, η οποία επιβάλλει τη διεξαγωγή εκλογών εντός τριών μηνών από την ημέρα που χηρεύει το αξίωμα, σε συνδυασμό με προεκλογική περίοδο τουλάχιστον 30 ημερών.

Δεδομένου ότι ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραιτήθηκε από το αξίωμα στις 27 Σεπτεμβρίου, οι προεδρικές εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο έως τις 27 Δεκεμβρίου.