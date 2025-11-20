Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Με δυνατές βροχές και ισχυρές κατά τόπους καταιγίδες θα κυλήσει η Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στη χώρα μας, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο να πλήττονται από τα πιο ισχυρά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την καιρική πρόγνωση της ΕΜΥ, στο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες φαίνεται να ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, αφού θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα τμήματα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Από την πλευρά του ο γνωστός μετεωρολόγος και ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί για ισχυρές βροχές που αναμένεται να επηρεάζουν για αρκετές ημέρες τις ίδιες περιοχές. Μάλιστα προτείνει την προληπτική μετάβαση του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Facebook το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου, «το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος κατά τόπους, η δυτική Μακεδονία αλλά και πολλές περιοχές της υπόλοιπης δυτικής Ελλάδας αναμένεται να συνεχίσουν να δέχονται σημαντικά ύψη βροχής για ακόμη αρκετές ημέρες (με τα τρέχοντα στοιχεία να μην αποκλείουν βροχές κατά διαστήματα ισχυρές έως και τις 27 με 28 Νοεμβρίου στις ίδιες περίπου περιοχές)».

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Γιατί Ήπειρος, βορειοδυτικό Ιόνιο κατά τόπους η δυτική Μακεδονία και πιθανώς η υπόλοιπη δυτική Ελλάδα χρειάζονται λόγω των έντονων βροχοπτώσεων αυξημένη επαγρύπνηση τώρα!

Με βάση τα δεδομένα των τελευταίων ωρών, τα ύψη βροχής του τελευταίου τριημέρου και κυρίως της σημερινής ημέρας, σύμφωνα με το ΕΑΑ, επιβεβαιώνουν απολύτως το καιρικό μοτίβο που έδειχναν τα προγνωστικά μοντέλα για τη Βορειοδυτική Ελλάδα.

Το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος κατά τόπους, η δυτική Μακεδονία αλλά και πολλές περιοχές της υπόλοιπης δυτικής Ελλάδας αναμένεται όμως να συνεχίσουν να δέχονται σημαντικά ύψη βροχής για ακόμη αρκετές ημέρες (με τα τρέχοντα στοιχεία να μην αποκλείουν βροχές κατά διαστήματα ισχυρές έως και τις 27 με 28 Νοεμβρίου στις ίδιες περίπου περιοχές)

Τα πρόσφατα επεισόδια και κυρίως το σημερινό ήταν μόνο το πρώτο μιας σειράς. Η σαφής όμως τάση για διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων πάνω σε ήδη κορεσμένα εδάφη καθιστά κατά την ταπεινή μου άποψη σκόπιμο να εξεταστεί η ενεργοποίηση των επιπέδων αυξημένης επαγρύπνησης 4662/2020 και 5075/2023 όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα πολιτικής προστασίας.

Η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν αιφνίδιες πλημμύρες, κατολισθήσεις, αυξημένες απορροές με φερτά υλικά, τοπικές καθιζήσεις σε οδικά τμήματα και γενικότερη επιβάρυνση του υδρολογικού συστήματος, ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και όχι μόνο.

Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω πως θα είχε επιχειρησιακή αξία η προληπτική μετάβαση του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού στη βορειοδυτική Ελλάδα και, αναλόγως των καθημερινών προγνωστικών δεδομένων, και στην υπόλοιπη δυτική χώρα σύμφωνα με τις διαδικασίες του σχεδίου Δάρδανος 2.

Μια τέτοια ενέργεια δεν αποσκοπεί στη δημιουργία ανησυχίας αλλά στη διασφάλιση ότι οι τοπικές και περιφερειακές δομές θα λειτουργήσουν με τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά οποιαδήποτε δυσμενής εξέλιξη. Η προληπτική ενεργοποίηση δεν προδικάζει τον χαρακτήρα των επόμενων ημερών.

Επιτρέπει όμως στις υπηρεσίες να παραμείνουν ένα βήμα μπροστά, ειδικά σε περιοχές όπου το υδρολογικό φορτίο έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά.

Αναλυτικά οι κατά τόπους προγνώσεις του καιρού για σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στη δυτική Πελοπόννησο παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 και από τις βραδινές ώρες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 και από τη νύχτα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας από την έντονη βροχόπτωση την Τετάρτη

Εξαιτίας της έντονης και αδιάκοπης βροχόπτωσης όλο το 24ωρο της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς, υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας στο Νεστόριο στο σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River party. Τα ορμητικά νερά του ποταμού κατέκλυσαν όλους τους υπαίθριους χώρους και όπως φαίνεται έχουν προξενήσει ζημιές στα πέτρινα στηθαία στις όχθες του ποταμού, στο γραφικό πέτρινο γεφύρι σημείο κατατεθέν της περιοχής καθώς και σε ορισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Κατολισθήσεις στην Ηγουμενίτσα και στα βορειά Τζουμέρκα

Σε επιφυλακή παραμένουν οι τοπικές αρχές και η πολιτική προστασία, καθώς συνεχίζονται οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες στη βορειοδυτική Ελλάδα, προκαλώντας προβλήματα.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, από τη συνεχιζόμενη βροχόπτωση σημειώθηκε κατολίσθηση στην περιοχή Μηλιωτάδες, στο Ζαγόρι. Άμεση ήταν η επέμβαση μηχανήματος του Δήμου, που προχώρησε στον καθαρισμό του δρόμου.

Επιχειρήσεις διάσωσης πέντε κτηνοτρόφων σε Τζουμέρκα και Ζαγόρι

Παράλληλα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, πέντε κτηνοτρόφοι εγκλωβίστηκαν σε δύο περιοχές στους Δήμους Ζαγορίου και Βορείων Τζουμέρκων, αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, με επιτυχία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης η επιχείρηση διάσωσης τριών κτηνοτρόφων στο Καβαλάρι του Δήμου Ζαγορίου από την πυροσβεστική.

Οι κτηνοτρόφοι είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν από την περιοχή, καθώς είχε φουσκώσει ο χείμαρρος και έτσι χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν άντρες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο των Μηλιωτάδων, καθώς και της 5ης ΕΜΑΚ.

Ανάλογη επιχείρηση διάσωσης έγινε νωρίτερα την Τετάρτη, για δύο κτηνοτρόφους στους Μελισσουργούς του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Πάνω από 6.000 κεραυνοί – Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας το μεγαλύτερο ύψος βροχής

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος αθροιστικού υετού (σ.σ. βροχής) έως τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου καταγράφηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας και ήταν ίσο με 139 χιλιοστά.

Μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εκκενώσεων (σ.σ. κεραυνών) καταγράφηκε στην Ήπειρο και στο Βόρειο Ιόνιο. Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης (19/11) καταγράφηκαν 2202 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 4353 πάνω από τη θάλασσα. Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-11-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές.

Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου, την ανατολική Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025

Στα δυτικά άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Το βράδυ στα βορειοδυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση στα βόρεια και τα δυτικά, σε μικρότερη πτώση στην υπόλοιπη χώρα.

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-11-2025

Βελτιωμένος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.