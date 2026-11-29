Η κακοκαιρία «Άργος» σφυροκοπά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα και κατολισθήσεις στους δρόμους, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα δύσκολο 24ωρο.

Βίντεο από τη Λεωφόρο Θησέως στη Νέα Ερυθραία:

Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί για σήμερα οι Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Meteo.gr) αναβάθμισε το σημερινό επεισόδιο βροχόπτωσης στην ανώτατη κατηγορία 5 (Ακραία) της κλίμακας RPI, από την κατηγορία 4 που ίσχυε χθες, Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

Στο στόχαστρο της κακοκαιρίας παραμένει και η Αττική, όπου θα υπάρξουν κατά διαστήματα έντονες βροχοπτώσεις.

Σημειώνεται μάλιστα πως το μεγαλύτερο ύψος βροχής στην περιοχή της Αττικής έως τις 15:30 το μεσημέρι της Κυριακής καταγράφηκε στη Μαλακάσα, όπου έφτασε τα 105 mm. Οι υπόλοιπες περιοχές οι οποίες δέχθηκαν τον μεγαλύτερο όγκο νερού παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη.

Αλλεπάλληλα τα 112 και οι επεμβάσεις της Πυροσβεστικής

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, εστάλησαν τρία προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, στις 14:05 στην Αττική, στις 14:18 στην Εύβοια και στις 14:26 στη Σκύρο.

Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες επεμβάσεις σε οκτώ περιφέρειες της χώρας για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απομακρύνσεις αντικειμένων, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στη Δυτική Μακεδονία. Οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα.

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Χιόνισε στα ορεινά της χώρας

Οι χιονοπτώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει σε ορεινές περιοχές της χώρας.

Βίντεο από τα ορεινά της Φθιώτιδας:

Οι βροχοπτώσεις έδωσαν τη θέση τους στο χιόνι στα ορεινά της δυτικής Φθιώτιδας, με τις χιονοπτώσεις να καταγράφονται από τα 800 μέτρα υψόμετρο. Από τις 11:40 το πρωί της Κυριακής είναι υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στην Εθνική Οδό Λαμίας – Καρπενησίου, από το 61ο έως το 64,7ο χιλιόμετρο, στη Ράχη Τυμφρηστού.

Βίντεο από την πόλη της Καστοριάς:

Χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό και στα Χάνια Πηλίου, καθώς χιονίζει από το πρωί χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα και με την κατάσταση στο οδικό δίκτυο να μην παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.

Παρόλα αυτά, οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν προς το ορεινό Πήλιο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στις καιρικές συνθήκες και να διατηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας.

Παράλληλα, συνιστάται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων αν και όπου απαιτείται, καθώς η συνέχιση της χιονόπτωσης ενδέχεται να επηρεάσει την κατάσταση του οδοστρώματος.