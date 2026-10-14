Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει τη χώρα με τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους να εντείνονται. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα εντοπίζονται στην Εύβοια.

Λίγο πριν τις 07:00 το πρωί ήχησε το 112 στα Πολιτικά Εύβοιας. «Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγράφεται στο προειδοποιητικό μήνυμα που έστειλε η Πολιτική Προστασία στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής.

Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112:

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή #Πολιτικά_Ευβοίας ‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/xEOeeBmwYl… @pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Κατέρρευσε γέφυρα στα Πολιτικά

Η βοηθητική γέφυρα κατέρρευσε στην περιοχή Κυπαρρίσι των Πολιτικών εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και σε άλλους δρόμους που έχουν πλημμυρίσει.

Δέντρα ξεριζώθηκαν και πλέουν σε χείμαρρο που έχει σχηματιστεί

Απόκοσμες εικόνες στην Εύβοια:

Υπερχείλισε ο ποταμός Κηρέας

Η σφοδρή κακοκαιρία πλήττει και τη Βόρεια Εύβοια με τον ποταμό Κηρέα να έχει υπερχειλίσει και να προκαλεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νύχτας διεκόπη η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπι, και συγκεκριμένα στη θέση «Καντά».

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στην περιοχή Πορτάρα, όπου ο δρόμος έχει επίσης κλείσει εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema, η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με την ασφάλεια των πολιτών να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.

Πλημμύρισαν οι δρόμοι στη Σκιάθο

Λίγο μετά τις 12:00 το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου ήχησε μήνυμα του 112 για το νησί. «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγραφόταν στην προειδοποιήση που έστειλε η Πολιτική Προστασία στους κατοίκους της Σκιάθου.

Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για τη Σκιάθο:

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της #Σκιάθου ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026

Οι δρόμοι πλημμύρισαν και οι τοπικές Αρχές του νησιού απηύθυναν έκκληση προς τους κατοίκους να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις και να επικοινωνούν με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τα περισσότερα προβλήματα υπήρξαν στα χωριά Αγία Παρασκευή και Πλατανιάς.

Βίντεο από πλημμυρισμένο δρόμο στη Σκιάθο:

Απεγλωβισμός γυναίκας στη Ρόδο

Άνοιξαν οι ουρανοί και στη Ρόδο, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια που παρασέρνουν ό,τι βρεθεί στο πέρασμά τους. Στην περιοχή Ασγούρου παρενέβη η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας από το αυτοκίνητό της, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί λόγω συσσώρευσης των υδάτων.

Το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τετάρτη (14-10-2026). Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τετάρτη (14-10-2026)

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις

Κυκλάδες έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Live η πορεία της κακοκαιρίας και των έντονων βροχοπτώσεων:

Σε «κόκκινο» συναγερμό επτά περιφέρειες

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, οι οποίες θα συνοδεύονται τοπικά από πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας Την Περιφέρεια Αττικής Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Την Περιφέρεια Κρήτης Τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή, καθώς το σημερινό βράδυ και η αυριανή ημέρα αναμένεται να είναι δύσκολες, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Ασταμάτητες οι κλήσεις στην Πυροσβεστική σε Αττική και Εύβοια

Λόγω έντονης βροχόπτωσης, συνοδεία ισχυρών ανέμων σε Αττική, και Εύβοια, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από αργά χθες Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 έως σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 06:00, έλαβε:

– στην Αττική 38 κλήσεις και μεχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δένδρων.

– στην Εύβοια 20 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 19 κοπές δένδρων και μία πλύση οδοστρώματος.

Βίντεο από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στην Αττική:

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές και σήμερα Τετάρτη (14-10-2026). Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο.