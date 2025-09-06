Ήπιος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες με τα μελτέμια να επιμένουν και τον υδράργυρο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο θα σημειωθεί μικρή πτώση και υπάρχει η πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά, κυρίως ορεινά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 33, στη Θεσσαλία από 19 έως 34, στην Ήπειρο από 18 έως 31, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 32, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 23 έως 29, και στην Κρήτη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο μετά το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 33 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους, οι οποίες το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά όπου πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.