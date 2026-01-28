Μεταβαλλόμενος θα είναι ο καιρός σήμερα (28/1), με νεφώσεις και τοπικές βροχές, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από το βράδυ, ξεκινά σταδιακή επιδείνωση, η οποία θα κορυφωθεί αύριο (29/1), με βροχές και καταιγίδες, στις περισσότερες περιοχές. Αν και πρόκειται για τυπική κακοκαιρία Ιανουαρίου, απαιτείται αυξημένη προσοχή σε περιοχές που έχουν ήδη επιβαρυνθεί από προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Η εξέλιξη του καιρού σήμερα

Νεφώσεις και τοπικές βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας. Στην υπόλοιπη χώρα, οι νεφώσεις θα αυξηθούν από το μεσημέρι, δίνοντας τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα στα δυτικά, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Από τις βραδινές ώρες, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ (τοπικά 6), στρεφόμενοι σταδιακά σε νότιους – νοτιοδυτικούς έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 15–17°C στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο και έως 18–19°C στις νησιωτικές περιοχές.

Επιδείνωση από το βράδυ της Τετάρτης – Κορύφωση την Πέμπτη

Σύμφωνα με την ανάλυση του Γιάννη Καλλιάνου, από το βράδυ της Τετάρτης (28/1) ο καιρός επιδεινώνεται αισθητά, με την Πέμπτη (29/1), να «κυριαρχούν» γενικευμένες βροχές και καταιγίδες. Σε ορισμένες περιοχές, τα φαινόμενα ενδέχεται κατά διαστήματα, να είναι έντονα.

Δεν πρόκειται για ακραίο φαινόμενο, ωστόσο απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα λόγω:

-κορεσμένων εδαφών, που αυξάνουν τον κίνδυνο επιφανειακής απορροής και τοπικών πλημμυρών,

-υδρολογικής κόπωσης λεκανών απορροής, με ρέματα και χειμάρρους να αντιδρούν ταχύτερα,

-επιβαρυμένων υποδομών, κυρίως σε νότια τμήματα της Αττικής, όπου αυξάνεται ο κίνδυνος κατολισθήσεων ή προβλημάτων στο οδικό δίκτυο.

Η προσοχή πρέπει να είναι στοχευμένη στις ήδη πληγείσες περιοχές, χωρίς εφησυχασμό, καθώς τα φαινόμενα μπορεί να ενταθούν τοπικά.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφέρεται σε δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας και σε ισχυρές βροχές, οι οποίες μέχρι και την Κυριακή (01/2), θα επηρεάσουν συνολικά την χώρα.



Για εκτεταμένες βροχές στη χώρα κάνει λόγο η Χαρά Μάλεση, αλλά και για νοτιάδες που «κρατούν» τη θερμοκρασία σε αρκετά υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Τι καιρό θα κάνει τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, με πιθανές ισχυρές καταιγίδες στα Δωδεκάνησα νωρίς το πρωί. Παράλληλα, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παραμείνει άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές, μπόρες και κατά τόπους καταιγίδες, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση ΕΜΥ

Πέμπτη 29/01/2026

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Καταιγίδες κυρίως στα νότια ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Έντονες βροχοπτώσεις χθες κυρίως στη Θράκη, την Κρήτη και το Αιγαίο

Βροχοπτώσεις καταγράφηκαν σε πολλά τμήματα της χώρας την Τρίτη 27/01, με τις σημαντικότερες να εκδηλώνονται σε Θράκη, Κρήτη και Αιγαίο. Παράλληλα, σποραδικές καταιγίδες σημειώθηκαν, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στη Κρήτη.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα έως τις 17:40, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι σταθμοί με τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Παρασκευή 30/01/2026

Στα δυτικά και τα βορειοανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην ανατολική νησιωτική χώρα βροχές και καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές έως νωρίς το πρωί στα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα βροχές στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο. Μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.

Άνεμοι δυτικοί 4 με 6 μποφόρ, τοπικά 7 στα νότια. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 31/01/2026 – Κυριακή 01/02/2026

Στα δυτικά, κεντρικά και νότια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι νοτιοδυτικοί στα νότια, βορειοανατολικοί στα βόρεια έως 6–7 μποφόρ. Θερμοκρασία σε σταδιακή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.