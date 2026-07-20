Σε φάση κορύφωσης εισέρχεται το πρώτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου και αύριο Τρίτη 21 Ιουλίου στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 42°C.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα και την ανάλυση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, οι πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου θα δεχθούν τη μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση.

Παρά τη μικρή κάμψη των θερμοκρασιών στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας την Τετάρτη 22 Ιουλίου, η επιφανειακή ζέστη θα παραμείνει αισθητή, με την ουσιαστική αποδρομή του φαινομένου να τοποθετείται σταδιακά από την Πέμπτη 23 Ιουλίου.

Οι περιοχές στο «κόκκινο» – Πού θα δείξει 42 βαθμούς ο υδράργυρος

Η κορύφωση του θερμού κύματος καταγράφεται σήμερα Δευτέρα (20/07) και αύριο Τρίτη (21/07), αφού σε αρκετές περιοχές της επικράτειας ο υδράργυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 40°C.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, οι υψηλότερες τιμές θα σημειωθούν στις εξής περιοχές:

Στις πεδινές ζώνες των Σερρών και του Κιλκίς .

και του . Στον κάμπο της Θεσσαλίας (με τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα να φτάνουν τους 40-41°C και τοπικά τους 42°C).

(με τα και την να φτάνουν τους 40-41°C και τοπικά τους 42°C). Στον κάμπο της Βοιωτίας , τη Λαμία και το Αγρίνιο .

, τη και το . Σε περιοχές της Πελοποννήσου, όπως η Αργολίδα και η Σπάρτη.

Στην Αθήνα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα Δευτέρα (20/07) στους 37-38°C, ενώ την Τρίτη (21/07) αναμένεται να φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, χωρίς ωστόσο να τους ξεπεράσει.

Γιατί η Τετάρτη θέλει προσοχή – Η παγίδα της θερμικής επιβάρυνσης

Όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι, η εικόνα του τριημέρου Δευτέρα – Τετάρτη (20-22 /07) επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται για μια απλή ζεστή περίοδο, αλλά για καύσωνα με έντονη θερμική καταπόνηση.

Η Τετάρτη απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία των στοιχείων. Παρότι φαίνεται μια σχετική κάμψη της θερμοκρασίας στη θερμή αέρια μάζα στα ανώτερα στρώματα (850 hPa), η ζέστη στην επιφάνεια του εδάφους δεν θα υποχωρήσει αμέσως. Το έδαφος θα έχει ήδη θερμανθεί έντονα τις προηγούμενες ημέρες, οι ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και η αίσθηση της δυσφορίας θα διατηρηθεί στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές.

Πότε έρχεται η ουσιαστική υποχώρηση του καύσωνα

Η σταδιακή αποδρομή του θερμού επεισοδίου φαίνεται να έρχεται από την Πέμπτη 23 Ιουλίου.

Τότε, η επικράτηση βορειότερου ρεύματος αέρος και η αντικατάσταση της πολύ θερμής αέριας μάζας θα αρχίσουν να ρίχνουν πιο αισθητά τον υδράργυρο αρχικά στα βόρεια και τα ανατολικά και στη συνέχεια και στα νοτιότερα τμήματα της χώρας.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες, και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, αποφεύγοντας την αλόγιστη έκθεση στον ήλιο και τις βαριές σωματικές εργασίες κατά τις ώρες θερμοκρασιακής αιχμής.

Βίντεο που δείχνει την εξέλιξη του θερμού κύματος στην Ελλάδα έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου:

Η εικόνα του καιρού χθες – Μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες

Στους παρακάτω επίσημους χάρτες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) παρουσιάζονται οι ελάχιστες (μπλε) και μέγιστες (κόκκινες) θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στην Ελλάδα χθες Κυριακή 19 Ιουλίου.

Ελάχιστες θερμοκρασίες: Οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας έως και 14.6 βαθμούς κελσίου, ενώ στα νησιά και τα νότια ηπειρωτικά η νύχτα παρέμεινε πιο θερμή, με τις ελάχιστες να κυμαίνονται κυρίως μεταξύ 23 και 26 βαθμούς κελσίου.

Οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας έως και 14.6 βαθμούς κελσίου, ενώ στα νησιά και τα νότια ηπειρωτικά η νύχτα παρέμεινε πιο θερμή, με τις ελάχιστες να κυμαίνονται κυρίως μεταξύ 23 και 26 βαθμούς κελσίου. Μέγιστες θερμοκρασίες: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικράτησαν υψηλές θερμοκρασίες σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές να κυμαίνονται από 35 έως 38 βαθμούς κελσίου και την ηπειρωτική κεντρική Ελλάδα να πλησιάζει τους 39,7 βαθμούς κελσίου. Τα νησιά του Αιγαίου και το Ιόνιο κινήθηκαν σε ελαφρώς ηπιότερα επίπεδα από 30 έως 35 βαθμούς κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου

Διατηρείται το σκηνικό έντονης ζέστης στη χώρα σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας, όπου αναμένονται τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες.

Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σταδιακά φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ, προσφέροντας μικρές ανάσες δροσιάς στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Βίντεο δείχνει που θα καταγραφούν οι μέγιστες Θερμοκρασίες έως και την Πέμπτη 23 Ιουλίου:

Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 21 Ιουλίου

Διατηρείται το σκηνικό υψηλών θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη χώρα την Τρίτη 21 Ιουλίου, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στα ηπειρωτικά έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, το καιρικό κοκτέιλ της ημέρας περιλαμβάνει μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, ενισχυμένους βόρειους ανέμους στα πελάγη, αλλά και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με αποτέλεσμα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά τμήματα.

Άνεμοι έως 6 μποφόρ και αφρικανική σκόνη

Την ίδια ώρα, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική, επηρεάζοντας κυρίως τις δυτικές περιοχές της επικράτειας, ενώ παράλληλα οι άνεμοι στα πελάγη θα κρατούν τοπικά υψηλές εντάσεις.

Όσον αφορά τους ανέμους, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα ενισχύονται τοπικά έως και τα 6 μποφόρ, προσφέροντας σχετική ανακούφιση στις παραθαλάσσιες ζώνες. Παράλληλα, η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά θα δημιουργήσει σχετική θολότητα στην ατμόσφαιρα.

Ο υδράργυρος στο «κόκκινο» – Έως 41°C στα ηπειρωτικά

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τη θερμική επιβάρυνση να παραμένει αισθητή στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Συγκεκριμένα:

Στις Κυκλάδες: Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα: Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 35 με 37 βαθμούς .

Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους . Στα ηπειρωτικά: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 38 έως 39 βαθμούς, ενώ σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές θα αγγίξει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη 22 Ιουλίου

Σε φάση μεταβολής εισέρχεται ο καιρός στα βόρεια της χώρας την Τετάρτη 22 Ιουλίου, καθώς αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως την κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Την ίδια ώρα, η υπόλοιπη χώρα θα διατηρήσει σε γενικές γραμμές αίθριο σκηνικό, με την αφρικανική σκόνη και τους ενισχυμένους βοριάδες στα πελάγη να συμπληρώνουν το καιρικό κοκτέιλ. Ο υδράργυρος θα σημειώσει υποχώρηση στα βόρεια ηπειρωτικά, ωστόσο στα νότια τμήματα η ζέστη θα παραμείνει αισθητή.

Την ίδια στιγμή, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ η ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη θα διαμορφώσει κατά τόπους πιο δροσερές συνθήκες στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Όσον αφορά το πεδίο των ανέμων, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Παράλληλα, ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα προκαλέσει σχετική θολότητα στην ατμόσφαιρα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή διαφοροποίηση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή: