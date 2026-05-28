Προβλέπεται πως το φετινό καλοκαίρι θα είναι ένα από τα θερμότερα που έχουν περάσει από την Ελλάδα.

Το τρίμηνο του καλοκαιριού, σύμφωνα με τους χάρτες και τους μετεωρολόγους, η χώρα μας θα έχει μεγάλη πιθανότητα, πάνω από το 60%, να βρεθεί στην κατηγορία των πιο ζεστών θερμοκρασιών σε σχέση με τις φυσιολογικές συνθήκες που θα έπρεπε να επικρατούν.

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει μια απόκλιση περίπου συν έναν βαθμό Κελσίου, συγκριτικά με τα φυσιολογικά επίπεδα για τις περισσότερες περιοχές. Μπορεί ο ένας βαθμός Κελσίου παραπάνω να μην ακούγεται σαν μεγάλο ζήτημα, όμως δεν είναι αμελητέος.

Οι πιθανότητες είναι ιδιαιτέρως αυξημένες για το πιο ζεστό καλοκαίρι στα χρονικά της χώρας μας. Ωστόσο, σημειώνεται ότι θα υπάρχουν και πιο δροσερά διαστήματα μεταξύ των τριών θερινών μηνών.

Ο τελευταίος χάρτης δείχνει πως θα υπάρχουν έντονες θερμικές πιέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας. Το υπόβαθρο στη χώρα μας, αλλά και τριγύρω είναι το καταλληλότερο για υψηλές θερμοκρασίες, καθώς η έλλειψη αστάθειας και το μεγάλο κύμα ηλιοφάνειας «βοηθούν» την αύξηση της ζέστης.

Οι παραπάνω εποχικές προγνώσεις δεν μπορούν να μας εξακριβώσουν ποτέ θα έχουμε ακριβώς τις πιο ζεστές ημέρες, είναι απλώς μια πρώτη «ανάγνωση» για το πώς θα κινηθεί ο καιρός το φετινό καλοκαίρι.

Το περιθώριο αβεβαιότητας είναι σημαντικό, ειδικά σε περιοχές, όπως η Μεσόγειος και η Ελλάδα, καθώς τα μελτέμια και οι θερμές εισβολές μεταβάλλονται από ημέρα σε ημέρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι, δεν ταυτίζεται με παρατεταμένα επεισόδια καύσωνα.

Οι ειδικοί τονίζουν πως δεν πρέπει από τώρα να συνδέσουμε το πιθανό ζεστό καλοκαίρι της Ελλάδας με τον καύσωνα που επικρατεί από τις αρχές του Μαΐου στη δυτική Ευρώπη.

Η δυτική Ευρώπη αυτή την περίοδο βιώνει έναν πρωτόγνωρο καύσωνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Ελλάδα θα κινηθεί στο ίδιο μήκος κύματος.

Με πληροφορίες από National Weather Service