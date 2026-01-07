Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα έντονο κύμα κακοκαιρίας, με τη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων και σε καθεστώς «κόκκινου συναγερμού». Το ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει την περιοχή παρουσιάζει αναδιοργάνωση, διατηρώντας μεγάλα ύψη βροχής και έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ιδιαίτερα σε περιοχές με ήδη κορεσμένα εδάφη.

Η κακοκαιρία χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες και κατά τόπους σφοδρές βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες και αυξημένη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, που ευνοεί την εκδήλωση λασποβροχών. Τα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως τα Ιόνια Νησιά, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ κατά διαστήματα επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διάρκεια της κακοκαιρίας, καθώς τα φαινόμενα δεν περιορίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα αλλά επιμένουν, προσθέτοντας συνεχώς νέες ποσότητες βροχής. Παράλληλα, οι ενισχυμένοι άνεμοι στα πελάγη δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις και επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση, ενώ οι θερμοκρασίες παραμένουν σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, προειδοποιεί για τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με τα οποία θα έρθει αντιμέτωπη η δυτική Ελλάδα, και μιλά για τις πολύ έντονες βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους, που θα πλήξουν πολλές περιοχές.

Πρόγνωση καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας και της Λευκάδας, στην Ήπειρο, με έμφαση στις περιφερειακές ενότητες Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Άρτας, καθώς και στη δυτική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία. Από τις βραδινές ώρες έντονα φαινόμενα αναμένονται και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Γενικά, στη δυτική και βορειοανατολική χώρα θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας, κυρίως στην Ήπειρο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Ιόνιο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νότια νησιωτική χώρα θα αγγίξει τοπικά τους 22 με 23 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες θα ενταθούν από τη νύχτα με εκδήλωση καταιγίδων. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 4 με 6 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδιακά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες από τις βραδινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, τα ισχυρά φαινόμενα θα επιμείνουν έως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με βαθμιαία εξασθένηση. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα συνεχιστούν στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι πιο πρόσκαιρα.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, πιο αισθητή στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, ενώ από τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.