Η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ημέρες τη Δυτική Ελλάδα και έχει προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα σε αρκετές περιοχές, όπως η Ήπειρος, θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πρωτοφανή ύψη βροχής καθώς στα ορεινά των Ιωαννίνων και της Άρτας οι βροχοπτώσεις έφτασαν και ξεπέρασαν τους 400 τόνους νερού ανά στρέμμα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο σύνολο των βροχοπτώσεων που δέχεται η Αθήνα μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο.

Μάλιστα σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο, στην Ήπειρο έχει ήδη πέσει τριπλάσια έως και τετραπλάσια ποσότητα νερού, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε νέο ρεκόρ 25ετίας για τον πιο βροχερό Νοέμβριο στην περιοχή.

Σε ότι αφορά τη σημερινή ημέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά Ελλάδα και την βορειοδυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν ιδιαίτερα ισχυρές κατά τόπους μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Στα νησιά του Αιγαίου θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά την νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης με ανάρτηση του στην σελίδα του στο Facebook, κάνει λόγο για «νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας που θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες τη χώρα μας δίνοντας επικίνδυνες και πάλι βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που ήδη έχουν έντονα πληγεί». Μάλιστα επισημαίνει πως «από το βράδυ του Σαββάτου (22/11) αναμένονται ακόμη και πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Τα φαινόμενα αυτά του καιρού μάλιστα, αναμένεται να φέρουν χιόνια ακόμη και σε χαμηλό υψόμετρο στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία».

Σε ότι αφορά τη νέα εβδομάδα ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει: «Η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια. Από την Τρίτη αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση στα δυτικά και τα βόρεια. Οι ενδείξεις θέλουν να εισερχόμαστε σταδιακά ολοένα και περισσότερο σε χειμωνιάτικο μοτίβο κάτι που έρχεται σε συμφωνία και με τα στοιχεία που μας είχε δώσει το προγνωστικό μας σύστημα μέρες πριν σχετικά με το τρίτο δεκαήμερο του μήνα».

Δείτε την ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Αναλυτικά οι κατά τόπους προγνώσεις για σήμερα Σάββατο (22/11)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το βράδυ και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα είναι πιθανόν να είναι κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4, πρόσκαιρα το απόγευμα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.