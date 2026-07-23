Το τριήμερο του αφόρητου καύσωνα που έπληξε τη χώρα, αναμένεται από σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου, να αποτελέσει παρελθόν, με κάθετη πτώση της θερμοκρασίας ανά την επικράτεια, ακόμη και κατά δέκα βαθμούς. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προβλέπεται σημαντική αλλαγή του καιρού τις επόμενες ημέρες, με τον καύσωνα να υποχωρεί και τη θερμοκρασία να σημειώνει θεαματική πτώση, φέροντας παράλληλα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ανέμους και μπουρίνια, ακόμη και χαλαζοπτώσεις, που θα γίνουν πιο έντονες αύριο Παρασκευή, όταν τα φαινόμενα της κακοκαιρίας θα είναι ισχυρά σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το κύμα ζέστης του τριημέρου αφήνει πίσω του ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει την Τετάρτη τους 43,5 βαθμούς στο Λευκόχώρι Φθιώτιδας, τους 42 βαθμούς στη Σπάρτη, ενώ για πρώτη φορά η Αττική μπήκε στα ρεκόρ ημέρας, με τον Αυλώνα να ξεπερνά τους 41 βαθμούς. Παράλληλα, σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας η θερμοκρασία που γινόταν αισθητή έφτασε ακόμη και τους 47-48 βαθμούς, προκαλώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στους πολίτες, ιδίως δε στους ηλικιωμένους και τους έχοντες αναπνευστικά προβλήματα.

Η αλλαγή του σκηνικού, ωστόσο, βρίσκεται προ των πυλών, καθώς οι θερμοκρασίες από σήμερα θα υποχωρήσουν σημαντικά, πέφτοντας από τους 40+ στα επίπεδα των 30 βαθμών και χαμηλότερα. Σήμερα Πέμπτη, η μείωση της θερμοκρασίας θα γίνει ιδιαίτερα

Η Παρασκευή αναμένεται να είναι ημέρα έντονης κακοκαιρίας, με μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες, ξαφνικούς ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονους κεραυνούς. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με μεγαλύτερη ένταση να αναμένεται στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν καταιγίδες και στην Αττική, κυρίως από το δεύτερο μισό της Παρασκευής.

Το Σάββατο αναμένεται αισθητή δροσιά, με τον Βόλο να μην ξεπερνά τους 30 βαθμούς και την Αττική να κινείται ακόμη χαμηλότερα, χωρίς να φτάνει το όριο των 30 βαθμών. Παράλληλα, θα μειωθεί η υγρασία και η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο καθαρή αφού απομακρυνθεί η έντονη σκόνη.

Παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται λόγω της κακοκαιρίας που εκδηλώνεται εν μέσω καλοκαιριού, σε μια περίοδο με αυξημένες μετακινήσεις, πολλούς λουόμενους και μικρά σκάφη στη θάλασσα. Σταδιακά, από το Σάββατο τα φαινόμενα θα μετακινηθούν προς το Αιγαίο και από την Κυριακή ο καιρός θα επιστρέψει σε καλοκαιρινό μοτίβο, με ισχυρούς βοριάδες και πιο ευχάριστες θερμοκρασίες.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Πέμπτη (23/7)

Στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα της Πέμπτης. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Οι κατά τόπους προγνώσεις

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στα ηπειρωτικά 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά στις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στην Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα βόρεια τις πρώτες ώρες της ημέρας οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση τις βραδινές ώρες στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή (24/7)

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο (25/7)

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή (26/7)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.