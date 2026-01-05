Ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, θα είναι άστατος σε όλη τη χώρα. Από το πρωί θα ξεκινήσουν βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Από το απόγευμα και το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν τοπικά, ενώ στα ορεινά θα πέσουν και λίγες χιονοπτώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ισχυροί νότιοι άνεμοι, που θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ σε πολλές περιοχές. Επίσης, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς στα βόρεια, αλλά θα παραμείνει σε σχετικά ήπια επίπεδα για την εποχή.

Γενικά χαρακτηριστικά καιρού

Στην αρχή της ημέρας, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και σταδιακά και στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι έντονα, κυρίως από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και από το βράδυ στη δυτική Στερεά.

Παράλληλα, θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά τμήματα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα τοπικά 7, στο Ιόνιο και, πρόσκαιρα, στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, φτάνοντας στους 16-17 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στους 18-19 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Ο γνωστός μετεωρολόγος κάνει λόγιο για λασποβροχές την ημέρα των Θεοφανείων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η χώρα έχει μπει σε διαδικασία απόψυξης έχει μπει η χώρα με τον υδράργυρο να φτάνει και να ξεπερνά τους 20 βαθμούς, στην κεντρική και νότια Ελλάδα.

Μάλιστα την Τρίτη (6/1) (Θεοφάνια) και την Τετάρτη (7/1), οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν μεταφορά και αφρικανικής σκόνης με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν λασποβροχές. Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες μέχρι την Τετάρτη 7/1 με εντάσεις στα 7-8 μποφόρ στα πελάγη. Κρύα δεν φαίνονται προς το παρόν».

Για άστατο καιρό με βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Κλέραχος Μαρουσάκης.

Πρόγνωση για διάφορες περιοχές της χώρας

Μακεδονία, Θράκη

Ο καιρός θα είναι νεφελώδης με τοπικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το απόγευμα, θα εκδηλωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με τοπική ενίσχυση σε 7 και, το πρωί, έως 8 μποφόρ στα θαλάσσια-παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες θερμοκρασίες στη δυτική Μακεδονία (3-5 βαθμούς χαμηλότερη).

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα οι καταιγίδες θα ενταθούν στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, και από το βράδυ στη δυτική Στερεά. Θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί, 5 με 7 μποφόρ, και στο Ιόνιο, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18-19 βαθμούς, με 3-5 βαθμούς χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Ο καιρός θα είναι νεφελώδης με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6, και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου, με 2-3 βαθμούς χαμηλότερη στα βόρεια.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη νότια Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 4 με 6, τοπικά 7 και στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής Κρήτης το βράδυ έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις και τοπικές βροχές, με πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα είναι από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, και πρόσκαιρα, νωρίς το πρωί, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα είναι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια)

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Δυτική Στερεά, την Δυτική Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο θα συνεχιστούν οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι ισχυρές κατά τόπους. Στην υπόλοιπη χώρα, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Από το απόγευμα, ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στους 15-17 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, και στους 18-19 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026

Η μέρα θα ξεκινήσει με αυξημένες νεφώσεις σε πολλές περιοχές, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο θα είναι κατά τόπους έντονα.

Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, και οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά έως 8, και σε ορισμένες περιοχές μέχρι 9 μποφόρ. Από το βράδυ, οι άνεμοι στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Και ο Σάκης Αρναούτογλου κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με τις παραπάνω προβλέψεις και τονίζει τις έντονες βροχοπτώσεις.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026

Οι περισσότερες περιοχές θα παρουσιάσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά. Στα δυτικά, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά, οι άνεμοι θα είναι από νότιες διευθύνσεις 6 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, και αργότερα θα στραφούν σε δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026

Ο καιρός θα είναι καλύτερος με λίγες νεφώσεις, που θα είναι παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα βελτιωθούν. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.