Σαφή βελτίωση παρουσιάζει το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική έπειτα από έξι εικοσιτετράωρα αδιάκοπης μάχης, αφήνοντας πίσω του τεράστια οικολογική καταστροφή.

Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία κηρύσσει σε κατάσταση «Red Code» Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο κοκτέιλ με μελτέμια έως 7 μποφόρ, χαμηλή υγρασία και θερμοκρασίες που θα αγγίξουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στα τρία κρίσιμα σημεία το βάρος των επιχειρήσεων

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος παρέμειναν αναπτυγμένες σε ολόκληρη την περίμετρο της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με διάσπαρτες μικρές αναζωπυρώσεις και καπνογόνα σημεία, καταφέρνοντας να τα περιορίσουν σημαντικά πριν πάρουν διαστάσεις.

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος, το μεγαλύτερο βάρος των προσπαθειών εξακολουθεί να δίνεται σε τρία κομβικά και επικίνδυνα σημεία:

Μεταξύ Ψάθας και Λούμπας

Προς το Κανδήλι Μεγάρων

Στην περιοχή Αγίας Παρασκευής – Αγίου Νεκταρίου

Σήμερα Τετάρτη (05/08) με το πρώτο φως της ημέρας, τέσσερα ελικόπτερα ξεκίνησαν συνεχείς στοχευμένες ρίψεις νερού πάνω από τις θερμές εστίες που παραμένουν ενεργές.

Παράλληλα, πεζοπόρα τμήματα και δασοκομάντος «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή την καμένη έκταση, καθώς, όπως επισημαίνουν αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, δεν υπάρχει απολύτως κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

Συναγερμός «Red Code» σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες

Η ανησυχία των αρχών δεν περιορίζεται μόνο στην αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων στα ήδη καμένα μέτωπα, αλλά επεκτείνεται στον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της επικράτειας.

Για το λόγο αυτό, η Πολιτική Προστασία έθεσε σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης «Red Code» (πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατηγορία Κινδύνου 4):

Την Αττική

Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

Τη Χίο

Τη Λέσβο

Επικίνδυνο συνδυαστικό σκηνικό: Μελτέμια, καύσωνας και ξηρασία

Όπως ανέλυσε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από έναν ιδιαίτερα επιβαρυμένο συνδυασμό παραγόντων, που ευνοεί τόσο την εκδήλωση όσο και τη ραγδαία εξάπλωση πυρκαγιών.

Τα μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο με εντάσεις που θα αγγίζουν τα 6 και κατά τόπους τα 7 μποφόρ, επηρεάζοντας κυρίως τις Κυκλάδες, το στενό του Καφηρέα, τη νότια Εύβοια και τη νότια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα παρουσιάζουν περιοδική ενίσχυση από τις μεσημβρινές ώρες, όταν η θερμοκρασία φτάνει στο μέγιστο σημείο της και θα παρουσιάζουν σχετική εξασθένηση προς το βράδυ.

Παράλληλα, η θερμοκρασία καταγράφει σταδιακή άνοδο.

Σήμερα Τετάρτη 05 Αυγούστου, στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 39°C, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά θα κυμανθεί μεταξύ 35 και 37°C.

Την Πέμπτη (06/08) αν και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, τα μελτέμια θα παραμείνουν ισχυρά, ενώ πρόσκαιρα ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι θα πνεύσουν και στις υπήνεμες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο: Έως και 40°C και νέα ενίσχυση των ανέμων

Η εικόνα καθίσταται ακόμη πιο ανησυχητική προς το τέλος της εβδομάδας, καθώς οι πυρομετεωρολογικοί δείκτες επιδεινώνονται περαιτέρω:

Σαββατοκύριακο (8-9/08): Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 37 με 39°C . Στη δυτική Ελλάδα, ο υδράργυρος δεν αποκλείεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τους 40°C .

Κυριακή & Δευτέρα (9-10/08): Τα μελτέμια θα επιμείνουν στα 6 με 7 μποφόρ, με τις τελευταίες προγνώσεις να δείχνουν νέα περαιτέρω ενίσχυσή τους.

Αυτό σημαίνει ότι παρά την πρόσκαιρη βελτίωση στα ενεργά μέτωπα της Δυτικής Αττικής, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες όχι μόνο δεν υποχωρούν, αλλά αναμένεται να επιβαρυνθούν εκ νέου στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, διατηρώντας στο ανώτατο επίπεδο τον βαθμό επικινδυνότητας για ολόκληρη τη χώρα.