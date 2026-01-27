Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις ο καιρός συνεχίζει να είναι άστατος κι σε αρκετές περιοχές περιοχές οι ειδικοί να κάνουν λόγο για τη συνέχεια ενός κύματος κακοκαιρίας.

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκε χθες η Κρήτη λόγω κακοκαιρίας

Σε καθεστώς κινητοποίησης «Red Code» τέθηκε χθες, (26/1) η Περιφέρεια Κρήτης, μετά το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

«Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων», αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας».

Συγκεκριμένα ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του αναφέρει ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα κακοκαιρίας αυτής της εβδομάδας με τα φαινόμενα να έχουν μετατοπιστεί στα ανατολικά και να επηρεάζουν μέχρι αύριο το απόγευμα την ανατολική Μακεδονία τη Θράκη να νησιά του βορείου και ααντολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, «τα άλλα δύο κύματα θα μας απασχολήσουν τα διήμερα Τετάρτη- Πέμπτη(28 -29/1) και Σάββατο –Κυριακή (30-31/1)».

Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα , στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη.

Η αναλυτική ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια

Για βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις σε περιοχές του ανατολικού Αιγαίου, κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης ενώ πολλές βροχές σημειώθηκαν στη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα. Από το Σάββατο αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Περισσότερες από 43.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα 26/01 σε πολλές περιοχές της χώρας. Πιο αναλυτικά, μεγάλος αριθμός καταιγίδων και ηλεκτρικών εκκενώσεων καταγράφηκε κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν συνολικά 43.295 ηλεκτρικές εκκενώσεις, εκ των οποίων οι 5.644 πάνω από την ξηρά και οι 37.651 πάνω από τη θάλασσα.

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζονται οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 17:30 της Δευτέρας 26/01

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής παραμένει η χώρα λόγω της κακοκαιρίας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να διατηρεί σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε πορτοκαλί επίπεδο. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις εκδηλώνονται σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν έως και το απόγευμα της Τρίτης (27/01). Την ίδια ώρα, οι θυελλώδεις άνεμοι παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα συνεχίσουν να πλήττουν την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί εντάσεως 4 έως 6 μποφόρ στα δυτικά και βαθμιαία και στο βόρειο Αιγαίο, με τάση περαιτέρω εξασθένησης.

Στο πλαίσιο της επιδείνωσης του καιρού, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι έως και το απόγευμα της Τρίτης θα εκδηλώνονται κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα και να συνιστούν αυξημένη προσοχή στους πολίτες.

Ενδεικτική της έντασης της κακοκαιρίας είναι η καταγραφή του Meteo, σύμφωνα με την οποία σημειώθηκαν περισσότερες από 43.000 κεραυνοί, εκ των οποίων οι 5.644 καταγράφηκαν πάνω από την ξηρά και οι 37.651 πάνω από τη θάλασσα.

Παρά τη γενικευμένη αστάθεια, σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως το πρωί, στην Κρήτη έως το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα έως τις απογευματινές ώρες, ενώ στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται έως το μεσημέρι νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και τα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 Μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 Μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 14 με 16 και στη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα νωρίς το πρωί ασθενών τοπικών βροχών και στα νότια μεμονωμένων καταιγίδων. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου τις πρωινές ώρες. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και στη νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην Αττική, αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα βαθμιαία αίθριος.

Πρόγνωση για Τετάρτη 28-01-2026

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη εξασθένηση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν και στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια τοπικά έως 6, στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα σε νότιους νοτιοδυτικούς ενισχυόμενοι στο Ιόνιο και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά στα 7 Μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Πέμπτη 29-01-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Γρήγορα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, ενώ τις βραδινές ώρες θα εξασθενίσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια και ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία στα δυτικά δυτικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και πιθανώς πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 8 Μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια.

Πρόγνωση για Παρασκευή 30-01-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Τα φαινόμενα στα βόρεια βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη νότια νησιωτική χώρα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και μόνο στα νότια τοπικά 7 Μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Σάββατο 31-01-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοδυτικά και πιθανόν τα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5, στα νότια πελάγη 6 και τοπικά 7 Μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.