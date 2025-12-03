Μια εκτεταμένη κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από τα ξημερώματα της Πέμπτης (4/12) και για περίπου 72 ώρες, με τα πρώτα φαινόμενα να εμφανίζονται στα δυτικά και στη συνέχεια να επεκτείνονται σε όλη την επικράτεια. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, το κύμα κακοκαιρίας θα έχει καθολικό χαρακτήρα, με έντονες καταιγίδες και συνεχείς βροχοπτώσεις, που αυξάνουν τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές.

Περιοχές όπως το Πήλιο, ο Βόλος, η Λάρισα και η Πιερία ενδέχεται να δεχθούν ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής, ενώ για την Αττική ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από τη μειωμένη ικανότητα φυσικής απορροής, αποτέλεσμα της εκτεταμένης δόμησης και τσιμεντοποίησης.

Στο επίκεντρο και η Αττική (Πέμπτη απόγευμα με Παρασκευή πρωί) όχι τόσο για τα ύψη βροχής, όσο γιατί έχει πλέον πολύ περιορισμένες φυσικές απορροές λόγω της τσιμεντοποίησης.

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος αποδίδει την επερχόμενη επιδείνωση σε ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα προκαλέσει γενικευμένες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους, που σε ορισμένες περιοχές των θαλασσών και των ακτών θα φτάσουν τα 7–8 μποφόρ και κατά διαστήματα τις ριπές των 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, πιο έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στα Επτάνησα, στη Δυτική Ήπειρο, στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, στην Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησο, στην Αττική και τη Βοιωτία, στην Εύβοια, σε τμήματα των Σποράδων, στη Χαλκιδική, στην Πιερία και την Ημαθία, σε περιοχές της Λάρισας και της Μαγνησίας, σε ορισμένες Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, καθώς και στη Δυτική και Νότια Κρήτη.

Τα φαινόμενα αυτά μπορεί να προκαλέσουν ξαφνικές πλημμύρες σε ρέματα ή σημεία που δεν έχουν καθαριστεί επαρκώς, αστική υπερχείλιση λόγω μειωμένης απορροφητικότητας, προβλήματα στην κυκλοφορία, τοπικές κατολισθήσεις και περιστασιακές διακοπές ρεύματος από ηλεκτρικές εκκενώσεις και ανέμους. Σε κάποιες παράκτιες περιοχές ενδέχεται επίσης να παρατηρηθεί προσωρινή άνοδος της στάθμης της θάλασσας, γεγονός που ενισχύει τον κίνδυνο στις ζώνες που ήδη χαρακτηρίζονται ευάλωτες.

Ο κ. Καλλιάνος υπογραμμίζει ότι η πολιτική προστασία οφείλει να βρίσκεται σε αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας, προχωρώντας σε καθαρισμούς φρεατίων και ρεμάτων, έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων, συστηματικές περιπολίες σε κρίσιμα σημεία, συνεργασία με τις τοπικές αρχές και φροντίδα για τις ανάγκες σχολείων, νοσοκομείων και ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα, σε περιοχές όπου ο κίνδυνος θεωρείται υψηλός, μπορεί να χρειαστεί προσωρινή απαγόρευση πρόσβασης για λόγους ασφάλειας.



Ως προς τους πολίτες, οι ειδικοί ζητούν προσοχή αλλά όχι υπερβολικό άγχος. Συνιστάται η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών βροχών, η μη προσέγγιση ρεμάτων και πλημμυρισμένων δρόμων, η αποφυγή παρκαρίσματος κάτω από μεγάλα δέντρα και η αυστηρή συμμόρφωση με τις οδηγίες των Αρχών. Τονίζεται τέλος ότι η προστασία από ακραία φαινόμενα δεν εξαρτάται μόνο από τη μετεωρολογική πρόβλεψη, αλλά και από την ανθεκτικότητα των υποδομών, τον σωστό σχεδιασμό και τη συνεχή επιτήρηση των σημείων που θεωρούνται ευάλωτα. Με οργανωμένη προετοιμασία και έγκαιρη κινητοποίηση, ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί σημαντικά και να προστατευθούν οι τοπικές κοινωνίες από τις συνέπειες της επερχόμενης κακοκαιρίας.



Πάντως μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις επιστημονικές μετρήσεις του meteo.gr, οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, ήταν υψηλότερες για τα δεδομένα της εποχής.

Αναλυτικά ο καιρός την Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό στα Δωδεκάνησα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και βαθμιαία κατά τόπους στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως 16 με 18 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα θαλάσσια – παραθαλάσσια των υπόλοιπων περιοχών. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Κρήτη.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα νότια από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και καταιγίδες που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα νότια.

Ο καιρός το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα νότια.