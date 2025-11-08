Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Ένα άκρως φθινοπωρινό τριήμερο, με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα ξεκινήσει από σήμερα Σάββατο 8 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί τις πρωινές ώρες της Τρίτης (11/11) σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Η κακοκαιρία θα πλήξει κυρίως τα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ αναμένονται ότι θα πέσουν σημαντικές ποσότητες νερού που είναι ικανές να προκαλέσουν κατά τόπους πολλά προβλήματα.

Η επιδείνωση που θα παρουσιάσει θα ξεκινήσει από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα από τα δυτικά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που από το πρωί θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη Ελλάδα και θα διαρκέσουν για τρεις ημέρες.

Συγκεκριμένα για σήμερα Σάββατο (8/11) προβλέπονται τοπικές ομίχλες το πρωί και το βράδυ αλλά και νεφώσεις που θα είναι πυκνότερες στα δυτικά της χώρας με βροχές και καταιγίδες, που αργότερα μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία και στην Κεντρική Μακεδονία. Μέχρι το απόγευμα τα φαινόμενα του καιρού θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Ήπειρο, το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Στο νομό Αττικής αναμένεται συννεφιά παροδικά αυξημένη, με ασθενείς τοπικές βροχές. Παράλληλα βροχές θα έχει και η Θεσσαλονίκη, με σχετική βελτίωση του καιρού από το απόγευμα.

«Πορτοκαλί συναγερμός» από την ΕΜΥ για πέντε περιοχές

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, βγάζοντας «πορτοκαλί συναγερμό» για πέντε περιοχές.

Σύμφωνα με αυτό, η κακοκαιρία που πλησιάζει από την Ιταλία θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες το τρέχον τριήμερο σε πολλές περιοχές της δυτικής Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

Τη Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

γ. από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Το έκτακτο δελτίο θα ανανεωθεί το μεσημέρι του Σαββάτου (8/11).

Δείτε live την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Για σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στις δυτικές Κυκλάδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και τοπικά τους 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά οι κατά τόπους προγνώσεις

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι πιθανότηα μεμονωμένων καταιγίδων. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Από το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τις βραδινές ώρες στη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 και τοπικά 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα, στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια ηπειρωτικά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στις δυτικές Κυκλάδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα στα νότια και το βράδυ στα βορειότερα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα βόρεια στα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Η πρόγνωση για αύριο Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Στη δυτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο, θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα βορειοανατολικά και το βράδυ στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο, μέχρι το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Πελοπόννησο και πιθανώς από τη νύχτα στη δυτική Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς στο Ιόνιο, όπου και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παρά μόνο στα βορειοδυτικά όπου θα σημειωθεί μικρή πτώση.

Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Τις περιοχές που αναμένεται να πέσει περισσότερος όγκος βροχής το τρέχον τριήμερο επισημαίνει σε ανάρτηση του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Στην εν λόγω ανάρτηση σημειώνει τα εξής:

«Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το δυτικό υετικό μέτωπο να κυριαρχεί. Πιο ευάλωτες περιοχές Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία. Μικρότερη επίδραση για Ανατολική Στερεά, Αιγαίο, Κρήτη. Σε ισχύ έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βροχής εμφανίζεται από την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα έως την Πάτρα, τον Πύργο και την Καλαμάτα. Οι αποχρώσεις πορτοκαλί-κόκκινες αντιστοιχούν σε ποσά 80 έως 120 mm (σε ορισμένες ορεινές περιοχές πιθανώς >130 mm) με βάση τα στοιχεία αθροιστικού υετού».

⛈️ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

Από τη δική του πλευρά ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, κάνει λόγο για το νέο βαρομετρικό χαμηλό που πλησιάζει από την Ιταλία και αναμένεται να προκαλέσει έντονα φαινόμενα, με βροχοπτώσεις και καταιγίδες, έχοντας ως επίκεντρο τη Δυτική Ελλάδα.

Όπως επισημαίνει το Σάββατο (8/11) ο καιρός αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολος στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, ενώ την Κυριακή η αστάθεια θα παραμείνει κυρίως στα δυτικά. Για την Αττική, όπου την Κυριακή διεξάγεται ο Μαραθώνιος, ο καιρός αναμένεται να είναι γενικά καλός. Ενδεχομένως νωρίς το πρωί της Κυριακής να πέσει ψιλόβροχο, ωστόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας το σκηνικό δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για τους συμμετέχοντες στον Μαραθώνιο της Αθήνας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 18-20 βαθμούς Κελσίου, που κρίνεται ιδανική για τους αθλητές.