Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές βροχές, τις κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες και την ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και τα νότια, ενώ από αύριο (12/2) το βράδυ, αναμένεται νέα επιδείνωση στη Δυτική Ελλάδα. Παράλληλα, λίγα χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές διακυμάνσεις, με ήπια άνοδο σε αρκετές περιοχές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Δυτική Ελλάδα, όπου έως το τέλος της εβδομάδας αναμένονται τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχής, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατολισθήσεων. Αν και δεν προβλέπονται ακραία φαινόμενα, ακόμη και μέτριες βροχοπτώσεις ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω τις ήδη ευάλωτες περιοχές.

Για την Τσικνοπέμπτη (12/2) ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με παροδικές βροχές σε πολλές περιοχές και ισχυρές καταιγίδες κατά τόπους, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο τις πρωινές ώρες και στα δυτικά από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Στην Αττική, νεφώσεις με βροχές αναμένονται κυρίως από αύριο το απόγευμα, ενώ τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 13 βαθμούς.

Άστατος καιρός με «παράθυρο» βελτίωσης την Τσικνοπέμπτη

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά, η Τσικνοπέμπτη (12/2), θα κυλήσει με άστατο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο αναμένεται ένα σύντομο διάστημα σχετικής βελτίωσης. Όπως εξηγεί, ανάμεσα στο σύστημα που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και σε εκείνο που θα προσεγγίσει από τα δυτικά προς το βράδυ, θα υπάρξει ένα «παράθυρο» πρόσκαιρης ύφεσης των φαινομένων. Παρά τη βελτίωση αυτή, επισημαίνει ότι η διαδοχική έλευση των δύο συστημάτων απαιτεί προσοχή.

✅Μπορεί να είναι άστατος ο καιρός την #Τσικνοπέμπτη σε μεγάλο μέρος της χώρας , όμως θα υπάρχει ένα διάστημα σχετικής βελτίωσης μεταξύ του ενός συστήματος που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και του άλλου που έρχεται προς το βράδυ από τα Δυτικά . Έτσι όπως έρχεται το ένα… pic.twitter.com/y41U6yVbw7 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 10, 2026

Νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και έντονα φαινόμενα κατά τόπους

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, νέο κύμα βροχοπτώσεων ξεκίνησε από σήμερα και αναμένεται να διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με κατά τόπους έντονα φαινόμενα.

Οι πιο ισχυρές βροχές προβλέπεται να σημειωθούν στη δυτική Ελλάδα, στο ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στη νότια Κρήτη, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για καθιζήσεις, κατολισθήσεις και τοπικές πλημμύρες. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται σε Ήπειρο, βόρειο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και νότια Κρήτη.

Όσον αφορά την Αττική, τα φαινόμενα θα είναι πιο αισθητά το βράδυ της Τσικνοπέμπτης και το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2). Παράλληλα, μετά τις 20 Φεβρουαρίου αναμένεται αλλαγή του καιρού, με πτώση της θερμοκρασίας, χιονοπτώσεις και ενισχυμένους βοριάδες.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ:

Πρόγνωση για σήμερα Τετάρτη 11-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και από το απόγευμα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για αύριο Πέμπτη 12-02-2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο ανατολικό Αιγαίο τις πρωινές ώρες και στα δυτικά τις βραδινές ενδέχεται να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Από το απόγευμα θα σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 13-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, όπου τις πρώτες πρωινές ώρες τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα κεντρικά και νότια 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Πρόγνωση για το Σάββατο 14-02-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι νότιοι 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα νότια.

Πρόγνωση για την Κυριακή 15-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο νότιοι 7 με 9 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.