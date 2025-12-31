Ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, ακόμη και κάτω από το μηδέν, αναμένονται τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, ενώ στα βόρεια προάστια της Αττικής θα πέσουν και οι πρώτες νιφάδες για φέτος, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Η ψυχρή εισβολή αναμένεται να είναι σύντομη, αλλά εντυπωσιακή και απότομη. Η μετεωρολόγος εξηγεί ότι η ραγδαία αλλαγή του καιρού θα φέρει λίγες επιλεκτικές χιονοπτώσεις, ενώ προσθέτει ότι ήδη ο βοριάς έχει αρχίσει να εδραιώνεται στη Βόρεια Ελλάδα και την Τετάρτη θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, φέρνοντας ψύχος και ολικό παγετό στα βόρεια.

Στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη αναμένονται λίγες καταιγίδες μέχρι το πρωί της Τετάρτης. Επισημαίνει ότι θα έχουμε κάποιες χιονοπτώσεις την παραμονή Πρωτοχρονιάς κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές σε Εύβοια, Πελοπόννησο και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας».

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, αναφέρει ότι θα υπάρξει χιονόστρωση στην Πεντέλη και στην Πάρνηθα, προσθέτοντας ότι θα είναι «μια καλή μέρα να αποδράσουμε στην Πάρνηθα για να δούμε το τοπίο» την Πρωτοχρονιά.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, μέσω Facebook, αναφέρει ότι:

« Πασπάλες χιονιού μέχρι τη θάλασσα » είναι πιθανές σε ορισμένες περιοχές.

» είναι πιθανές σε ορισμένες περιοχές. Οι χιονοπτώσεις δεν θα έχουν έντονη ένταση .

. Περισσότερο χιόνι αναμένεται σε Εύβοια και στα ορεινά .

. Σε Καβάλα, Θάσο και Σαμοθράκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες νιφάδες έως τη θάλασσα.

υπάρχει πιθανότητα για λίγες νιφάδες έως τη θάλασσα. Στην Αττική, μετά το ρεβεγιόν, θα « πασπαλίσει » κυρίως στα ορεινά, αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

» κυρίως στα ορεινά, αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Ο ίδιος σχολίασε: «Θα το δαγκώσουμε το επόμενο διήμερο – με τους βοριάδες να ξυρίζουν».

Η Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος του ALPHA, προβλέπει για την παραμονή Πρωτοχρονιάς χιονόνερο στα βόρεια προάστια της Αττικής και στη συνέχεια χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και ενδεχομένως στον Υμηττό, οι οποίες δεν θα έχουν διάρκεια. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχει ένταση, ούτε διάρκεια, επομένως δεν αναμένουμε προβλήματα σε καμία περιοχή».

Πρόγνωση για Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Πρόγνωση για Πέμπτη 1/1/2026 (Πρωτοχρονιά)

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Θεαματική βελτίωση το Σαββατοκύριακο

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ σημειώνει ότι τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και δεν αναμένονται προβλήματα, ενώ τονίζει ότι δεν αποκλείεται να χιονίσει στο Βόρειο Αιγαίο, τη Θάσο, αλλά και τις Βόρειες Σποράδες.

Ειδικό ενδιαφέρον υπάρχει για την Αττική όπου αναμένονται χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, από τον Άγιο Στέφανο, ίσως και βορειότερα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανησυχία για σοβαρά προβλήματα.

Η Πρωτοχρονιά αναμένεται με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με λίγα υπολείμματα βροχής, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας και λιακάδα.

Μάλιστα, η Νικολέτα Ζιακοπούλου εξηγεί ότι «ενδεχομένως θα φτάσουμε και τους 20 βαθμούς, γεγονός που αποτελεί τεράστια διαφορά από τους -15 βαθμούς που θα έχουμε το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς στα βόρεια».