Άστατος με αυξημένες νεφώσεις και σποραδικές βροχές θα είναι ο καιρός το Σάββατο (28/3) στη χώρα. Η κακοκαιρία «Deborah», κινείται προς το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται να σημειωθούν καταιγίδες. Για πιθανή νέα ισχυρή κακοκαιρία από την Τρίτη 1η Απριλίου, με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και πιθανότητα ακόμη και σχηματισμού «μετεωρολογικής βόμβας», προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα. Καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα είναι δυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 13 με 15 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 και στην Κρήτη τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά, ο καιρός το Σάββατο 28/3

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις απογευματινές ώρες στα δυτικά τμήματα της Μακεδονίας.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί εως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις από νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και στη δυτική Κρήτη πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα, κυρίως από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Κολυδάς: Την Τετάρτη η πιο αξιόλογη επιδείνωση

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, σημειώνει ότι «Την Τετάρτη 1/4 φαίνεται η πιο αξιόλογη επιδείνωση, με μέγιστα 6ωρα περίπου 25 έως 35 mm και την Πέμπτη 2/4 επίσης έντονα φαινόμενα σε ορισμένα σενάρια, με κορυφές κοντά στα 30–33 mm/6h».

Δείτε την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για την «Deborah»

Ο καιρός το τριήμερο σε Ελλάδα και Κύπρο

Αυτοσυγκράτηση για τη «Βουβή Εβδομάδα»

Ο Θοδωρής Κολυδάς, καλεί τους μετεωρολόγους να δείξουν αυτοσυγκράτηση, σχετικά με την πρόγνωση του καιρού για την ερχόμενη εβδομάδα, η οποία αποκαλείται και «Βουβή Εβδομάδα», η οποία προηγείται της Μεγάλης Εβδομάδας. Υπογραμμίζει ότι «η ψυχραιμία και η “σιωπή” αξίζει περισσότερο από τη βιασύνη των βεβαιοτήτων».

Δείτε την ανάρτησή του

🕯️🕯️🕯️Η “ΒΟΥΒΗ” ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ

✅Την ερχόμενη εβδομάδα την λέμε στη λαϊκή παράδοση «Βουβή» ή «Κουφή Εβδομάδα» γιατί θεωρείται μια πιο σιωπηλή, κατανυκτική και εσωστρεφής περίοδος, ακριβώς πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα

✅Λόγω των μεγάλων διαφορών που εξακολουθούν να… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 27, 2026

Καλλιάνος: Η «μετεωρολογική βόμβα» που μπορεί να χτυπήσει την Τρίτη ή την Τετάρτη

Ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος, ενώ την ίδια στιγμή εμφανίζεται καθησυχαστικός για την κακοκαιρία που αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση τη Δευτέρα, ωστόσο από την Τρίτη αναμένεται νέα κακοκαιρία που πιθανόν θα συνοδεύεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες. «Τις επόμενες ώρες αλλά και μέσα στις επόμενες ημέρες έως και το Σαββατοκύριακο, αναμένεται να εκδηλωθούν κατά τόπους βροχές, χωρίς όμως να πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα οργανωμένο ή ανησυχητικό στο σύνολο της χώρας. Από τη Δευτέρα, ο καιρός φαίνεται να παρουσιάζει μία πρόσκαιρη ύφεση, με περιορισμό των φαινομένων και αρκετά μεγάλη βελτίωση», σημειώνει.

«Ωστόσο, ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη από την Τρίτη και στη συνέχεια. Εφόσον διατηρηθούν τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία -και το τονίζω αυτό, διότι κάλλιστα μπορούν να αλλάξουν τα στοιχεία μέσα στα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων- υπάρχει υπολογίσιμη πιθανότητα την ερχόμενη Τρίτη-Τετάρτη να επηρεαστεί η χώρα μας από ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό ή ακόμα και από ένα φαινόμενο που στη Μετεωρολογία ονομάζεται ‘Μετεωρολογική βόμβα’ (το ακραίο σενάριο)».

Δείτε την ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

Μαρουσάκης: Έρχονται 3 κύματα κακοκαιρίας

Ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, τονίζει ότι μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας τρία κύματα κακοκαιρίας θα απασχολήσουν τη χώρα μας, με το πρώτο να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και να ολοκληρώσει τη δράση του το Σάββατο το μεσημέρι.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα απασχολήσει κυρίως τα νότια νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα μέχρι την Κυριακή. Θα πάρουμε μια ανάσα τη Δευτέρα και από Τρίτη θα έχουμε το τρίτο και ισχυρότερο κύμα κακοκαιρίας.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα οδηγηθεί προς το ανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα κυριαρχήσει ήπιος καιρός αλλά το απόγευμα θα έχουμε αστάθεια και θα ξεκινήσει το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Αυτή η κακοκαιρία θέλει προσοχή γιατί μπορεί να δώσει έντονα φαινόμενα κυρίως στις νότιες περιοχές.