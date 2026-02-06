Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα τις τελευταίες ώρες δεν περιορίζεται σε ένα μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά εντάσσεται σε μια αλληλουχία έντονων καιρικών συστημάτων, με σοβαρές συνέπειες για ανθρώπινες ζωές, υποδομές και την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Οι συνεχείς και ισχυρές βροχοπτώσεις, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους και τα ήδη υπερκορεσμένα εδάφη, δημιουργούν συνθήκες αυξημένου κινδύνου για πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα «βροχοχαμηλά» και μη αθώες βροχές τις επόμενες ημέρες, ο απολογισμός της κακοκαιρίας είναι ήδη βαρύς: ένας νεκρός οδηγός στην Κομοτηνή, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, κλειστά σχολεία, διακοπές υδροδότησης και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο από τη Δυτική Ελλάδα έως το ανατολικό Αιγαίο.

«Back-to-back βροχοχαμηλά» – Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά που θα επηρεάσουν τη χώρα, κάνοντας λόγο για «back-to-back βροχοχαμηλά». Όπως επισημαίνει, αναμένονται αρκετές βροχές, αυξημένη υγρασία, νοτιάδες και θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ δεν αποκλείονται και επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τα εδάφη είναι ήδη κορεσμένα από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο.

Την ίδια εικόνα επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με τα οποία έως το απόγευμα της Πέμπτης καταγράφηκαν εξαιρετικά υψηλά ύψη βροχής σε πολλές περιοχές της χώρας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ανδρίτσαινα Ηλείας, όπου σημειώθηκαν 143 χιλιοστά βροχής.

Για καταιγίδες κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και τα δυτικά, κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Τραγωδία στην Κομοτηνή – Ο νεκρός οδηγός

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της Κομοτηνής, όταν οδηγός Ι.Χ. αγνόησε τις προειδοποιήσεις της Αστυνομίας και τους κώνους σήμανσης και επιχείρησε να διασχίσει κλειστή ιρλανδική διάβαση.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 13 πυροσβέστες, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ Κομοτηνής. Ο οδηγός εντοπίστηκε λίγο πριν τις 20.00 το βράδυ εγκλωβισμένος στο όχημά του, ωστόσο η πρόσβαση στο σημείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, γεγονός που κατέστησε αδύνατο τον απεγκλωβισμό του. Αρχικά δεν υπήρχαν σαφή στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του, όμως λίγες ώρες αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι είχε χάσει τη ζωή του.

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα, καθώς προβλέπεται πτώση της στάθμης των υδάτων. Αυτό θα επιτρέψει την ανάσυρση του οχήματος μαζί με τη σορό του οδηγού, διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση σχοινιών.

Σε δηλώσεις του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, Μανώλης Ταπατζάς, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «ακόμη μία τραγική απώλεια». Τόνισε ότι η διέλευση από τη συγκεκριμένη διάβαση είχε απαγορευτεί από νωρίς το απόγευμα, επισημαίνοντας παράλληλα πως πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο συμβάν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ανησυχητική άνοδος του ποταμού στην Ξάνθη

Σοβαρά προβλήματα και στη Ροδόπη

Πύργος Ηλείας – Κλειστά σχολεία & διακοπή υδροδότησης



Την ίδια στιγμή, η κακοκαιρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Με απόφαση του δημάρχου Πύργου, Στάθη Καννή, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Πύργου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα (6/2), εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αλλά και των προβλημάτων που έχουν προκύψει στις υποδομές και το οδικό δίκτυο.

Σαμοθράκη – Τριφυλία – Μηνύματα 112 και κλειστοί δρόμοι

Εκτεταμένες ζημιές και πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν στη Σαμοθράκη ενώ ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής.

Παρακολουθήστε βίντεο με τα έντονα φαινόμενα στη Σαμοθράκη

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην Τριφυλία…

Πλημμύρισαν οι δρόμοι της Ρόδου από την πολύ ισχυρή καταιγίδα

Πλημμυρικά φαινόμενα και στη Σέριφο

Ο καιρός σήμερα & πρόγνωση Σαββατοκύριακου

Παράλληλα, έχει διακοπεί η υδροδότηση σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία, εξαιτίας εκτεταμένης ζημιάς στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης από τον Ερύμανθο, μετά από κατολίσθηση και υποχώρηση γέφυρας στον παραπόταμο Κλαδέο. Ο δήμαρχος Πύργου δήλωσε ότι θα ζητηθεί να κηρυχθεί ο Δήμος «θεομηνιόπληκτος», λόγω του κινδύνου υπερχείλισης και του ποταμού Αλφειού.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι σε Σαμοθράκη και Τριφυλία

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη Σαμοθράκη, όπου η έντονη και πολύωρη βροχόπτωση κατέστησε απροσπέλαστες πολλές ιρλανδικές και άλλες διαβάσεις. Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοίνωσε ότι σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως, ενώ είχε κλείσει και ο δρόμος στην περιοχή της Πλατιάς λόγω της αυξημένης στάθμης των υδάτων.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Τριφυλία, όπου η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ έκλεισε η Εθνική Οδός Πύργου – Κυπαρισσίας στο ύψος του Καλού Νερού. Προβλήματα σημειώθηκαν και στον δρόμο Κυπαρισσίας – Φιλιατρών, στο ύψος της Τερψιθέας, λόγω συσσώρευσης μεγάλου όγκου νερού.

Ο καιρός σήμερα

Στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, αλλά γρήγορα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες, φαινόμενα που μέχρι το μεσημέρι θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν κυρίως της Πελοπόννησο και τη βόρεια χώρα, ενώ από το απόγευμα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν εκ νέου του νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων εντοπίζεται στην Κέρκυρα, στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο. Αυξημένες θα είναι κατά περιόδους οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 12-14, στην Ήπειρο από 4 έως 15 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 3 έως 14-16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 15-17, στα νησιά του Αιγαίου από 10 έως 16-18 βαθμούς, στην Κρήτη από 12 έως 21-23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και κατά περιόδους ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς με ίδιες εντάσεις.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας λίγες ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί και θα πνέουν με εντάσεις 3-4 μποφόρ και κατά περιόδους τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς.

Ο καιρός το Σάββατο 07-02-2026

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη νύχτα στη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς, τα δυτικά τους 16 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 08-02-2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στα βόρεια και το πρωί στα κεντρικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.