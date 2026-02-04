Σε περίοδο παρατεταμένης αστάθειας εισέρχεται η χώρα τις επόμενες ημέρες, με βασικά χαρακτηριστικά τις βροχές κατά κύματα, τις τοπικά ισχυρές καταιγίδες, τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Σήμερα (4/2), αναμένονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη βόρεια χώρα και λίγα χιόνια στα ορεινά. Μετά το μεσημέρι ο καιρός στα δυτικά θα παρουσιάσει επιδείνωση, με βροχές και καταιγίδες στα Επτάνησα και τα δυτικά ηπειρωτικά, φαινόμενα που τοπικά ενδέχεται να είναι έντονα και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Από αργά το βράδυ, οι βροχές θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις των μετεωρολόγων Θοδωρή Κολυδά και Γιάννη Καλλιάνου, το καιρικό μοτίβο θα παραμείνει ήπιο από θερμοκρασιακής άποψης, ωστόσο θα παρουσιάζει σημαντική αστάθεια, με αυξημένο τοπικό κίνδυνο κυρίως στα μέσα της εβδομάδας.

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, η μεσοπρόθεσμη προοπτική του καιρού παραπέμπει σε έναν «χειμώνα χωρίς χειμωνιάτικες υπερβολές». Οι θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα τις επόμενες δύο εβδομάδες, χωρίς ενδείξεις έντονου ψύχους. Αντίθετα, από πλευράς υετού, διαφαίνεται σαφής διαφοροποίηση, καθώς η πρώτη εβδομάδα χαρακτηρίζεται από γενικευμένη τάση για περισσότερες βροχές στη Μεσόγειο και στη χώρα μας, ενώ κατά τη δεύτερη εβδομάδα τα φαινόμενα φαίνεται να περιορίζονται γεωγραφικά, με αυξημένη αβεβαιότητα ως προς την έντασή τους.

🎯Η ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ: ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΧΩΡΙΣ …ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ

✅Οι δύο επόμενες εβδομάδες φαίνεται να κινούνται σε σχετικά ήπιο καιρικό μοτίβο για την εποχή, με κοινό χαρακτηριστικό τις θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

✅Ωστόσο, από πλευράς υετού… pic.twitter.com/JB0jcCm82h — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 3, 2026



Από την πλευρά του, ο Γιάννης Καλλιάνος κάνει λόγο για «βροχοπτώσεις κατά κύματα» στο επόμενο δεκαήμερο, λόγω της διαδοχικής προσέγγισης βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά. Η αστάθεια θα επηρεάσει τη χώρα τόσο την τρέχουσα εβδομάδα όσο και την επόμενη, με κατά διαστήματα βροχές, τοπικές καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους στα πελάγη και επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, που σε αρκετές περιπτώσεις θα προκαλέσουν λασποβροχές.

Ιδιαίτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν, σύμφωνα με τον ίδιο, η σημερινή ημέρα (4/2) από το βράδυ, κυρίως η Πέμπτη (5/2) και σε δεύτερο βαθμό η Παρασκευή (6/2). Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα δυτικά, με αυξημένη πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Στο Ιόνιο οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ οι συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Ο Γιάννης Καλλιάνος εφιστά την προσοχή κυρίως στις περιόδους κατά τις οποίες τα φαινόμενα αποκτούν ισχυρό χαρακτήρα, επισημαίνοντας τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, υπερχείλισης ρεμάτων, μεταφοράς φερτών υλικών και προβλημάτων στις μετακινήσεις.

Ο Ιανουάριος του 2026 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένες βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τις καταγραφές του εκτεταμένου δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζεται η χωρική κατανομή του συνολικού μηνιαίου υετού πάνω από την Ελλάδα για τον Ιανουάριο του 2026. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του χάρτη, 4 σταθμοί κατέγραψαν μηνιαίο ύψος βροχής άνω των 800 mm, 13 σταθμοί άνω των 600 mm, 23 σταθμοί άνω των 400 mm, ενώ 343 σταθμοί κατέγραψαν ποσότητες μεγαλύτερες από 100 mm, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 62% του συνόλου των ενεργών σταθμών.

Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής καταγράφηκε στα Θεοδώριανα Άρτας, όπου σημειώθηκαν 890 mm.

Η Πέμπτη (5/2) αναμένεται να είναι η πιο βροχερή ημέρα, με εκδήλωση βροχών και καταιγίδων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρών. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά έως και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, σε υψόμετρα άνω των 1.500 με 1.700 μέτρων.

Την Παρασκευή (6/2) τα εντονότερα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοδυτικά και τα Δωδεκάνησα, ενώ το Σάββατο (7/2) προβλέπεται σταδιακή ύφεση, με τοπική αστάθεια αλλά χωρίς γενικευμένα επικίνδυνα φαινόμενα.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, δεν αναμένονται χαμηλές τιμές. Οι μέγιστες θα κυμανθούν την Πέμπτη στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ από το Σάββατο προβλέπεται άνοδος, με τιμές έως 20 βαθμούς στα κεντρικά και νότια, τοπικά έως 22 βαθμούς και στη βόρεια Κρήτη ακόμη και έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών της θερμοκρασίας, η μετεωρολόγος Χαρά Μάλεση, λέει χαρακτηριστικά πως «Αυτό που ζούμε σε γενικές γραμμές είναι φθινόπωρο και όχι χειμώνας», αναφερόμενη ιδιαίτερα στην Αττική.

Η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Από το βράδυ αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στα δυτικά και βορειοδυτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 7 έως 8 μποφόρ. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και την εκδήλωση λασποβροχών.

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου

Η πιο βροχερή ημέρα, με εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι – νοτιοανατολικοί 7 έως 8 μποφόρ και τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά άνω των 1.500 – 1.700 μέτρων. Μετατόπιση της αφρικανικής σκόνης προς το ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Τα εντονότερα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοδυτικά και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα παραμένουν τοπικά ισχυρά, αλλά λιγότερο γενικευμένα σε σχέση με την Πέμπτη.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Σταδιακή ύφεση των φαινομένων. Παραμένει τοπική αστάθεια, χωρίς γενικευμένα επικίνδυνα φαινόμενα. Μεταβατική ημέρα ενόψει της αξιολόγησης της επόμενης εβδομάδας.

Οδηγίες προσοχής σε έντονα φαινόμενα

-Αποφυγή στάθμευσης κάτω από δέντρα λόγω κινδύνου πτώσης κλαδιών.

-Ιδιαίτερη προσοχή σε ρέματα και μικρούς ποταμούς.

-Κίνδυνος μεταφοράς φερτών υλικών σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

-Προσοχή στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων και αποφυγή διέλευσης από πλημμυρισμένους δρόμους.